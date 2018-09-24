Kazakh Tourism в ближайшее время презентует проект странового бренда

В национальной компании Kazakh Tourism разработали проект странового бренда и в ближайшее время планируют презентовать его премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву. Об этом в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе сообщил глава компании Рашид Кузембаев.

«Разработан проект странового бренда, а также стратегия его продвижения. В ближайшее время, в соответствии с планом работы правительства, страновой бренд будет представлен премьер-министру. Буквально на прошлой неделе несколько концепций странового бренда были представлены первому заместителю премьер-министра Аскару Мамину», - рассказал Кузембаев.

По его словам, проводится работа по популяризации туризма внутри страны, в числе которых экспедиции и фестивали. В целом с начала работы компании, с 2017 года, проведен комплексный анализ отрасли, определены особенности национального турпродукта – это экотуризм, этнотуризм, событийный и туризм развлечений, а также выявлены целевые рынки.

«В первую очередь, это наши соседи – Россия, Китай, а также США, Индия, Иран, Ближний Восток, страны Западной Европы», - подчеркнул глава нацкомпании.

«Вопрос был конкретный. Какие инвестпроекты начали реализовываться вами? Перечислите, если они есть», - подчеркнула вице-спикер мажилиса Гульмира Исимбаева.

Кузембаев рассказал, что на данный момент сформирован список из 100 инвестпроектов. Вместе с тем при их анализе определено, что «большинство из них не приносят большого экономического эффекта развитию регионов».

«Поэтому мы сконцентрировали свою работу на объектах, которые вошли в карту туристификации, которая утверждена главой государства. Сейчас ведется работа по разработке мастер-планов по этим 10 объектам, где будут определены приоритетные инвестпроекты, и мы планируем в ноябре месяце на инвестфоруме презентовать эти проекты и продолжить работу с инвесторами», - отметил он.

Помимо этого, рассказал глава нацкомпании, есть перспективные проекты, такие как «Лесная сказка», курорт на озере Малое Чебачье в Боровом.

«Здесь уже работа активно ведется. В частности, в начале этого года мы провели инвестфорум, на котором три инвестора проявили интерес и с ними заключен меморандум», - заключил он.