С 2019 года новые машины в Казахстане оснастят «тревожными кнопками»

Новые автомобили, которые будут выпускаться в Казахстане с 2019 года, будут оборудованы «тревожными кнопками» для быстрого вызова экстренных служб, сообщил во вторник в ходе брифинга в правительстве председатель комитета административной полиции МВД РК Игорь Лепеха.

«Речь идет о том, что все автомобили, которые будут выходить новые с автопроизводства, уже будут оборудованы этими системами. Все машины ориентировочно с 2019 года, которые у нас производятся, они уже будут оборудованы этими системами. Кто будет непосредственно оператор, пока не знаем. Мы подразумеваем, что министерство внутренних дел, получив сигнал, будет сразу выезжать и оперативно реагировать на эти вещи», - объяснил он.

Что касается старых автомобилей, их можно будет переоборудовать по желанию, отметил он.

«Это в интересах каждого владельца, кто захочет - переоборудует», - подчеркнул он.

По словам Лепехи, министерство аэрокосмической промышленности сейчас отрабатывает эти вопросы, определяет, кто будет оператором и как будет проходить алгоритм.

«Пока эти вопросы только в организационном плане решаются», - заключил Лепеха.