Бэби-бум 2000-х годов окажет нагрузку на рынок труда – Досаев

Высокая рождаемость, которая наблюдалась в Казахстане в 2000-х годах, окажет дополнительную нагрузку на рынок труда страны, что вызовет определенные последствия. Об этом в пятницу в ходе парламентских слушаний, посвященных проблемам и перспективам развития сферы занятости, заявил вице-премьер Ерболат Досаев.

«Учитывать глобальные вызовы современного мира, сопряженные с ускоренным развитием новых технологий и цифровизации. В новых условиях будут предъявляться новые требования к качеству, квалификации рабочей силы, а также прогнозируются изменения или даже исчезновение рутинных профессий и одновременное появление новых профессий будущего. Претерпят изменения и сами отрасли. Значительный переток рабочей силы произойдет в более производительные сферы», - отметил Досаев.

Помимо глобальных вызовов, по словам вице-премьера, имеются и внутренние вызовы.

«Одновременно с увеличением продолжительности жизни дополнительную нагрузку на рынок труда будут оказывать последствия бэби-бума, имевшего место в середине 2000-х годов. Таким образом, необходимо с одной стороны обеспечить создание производительных рабочих мест, которые будут соответствовать требованиям рынка. С другой стороны, подготовить квалифицированные востребованные кадры. Это совместная задача правительства и акимов областей и городов республиканского значения», - подчеркнул он.

По мнению Досаева, главным инструментом в решении данной задачи выступает «новая программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства».