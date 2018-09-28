Покупка состоится в два этапа и завершится к концу 2019 года
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Московская биржа купит до 20% уставного капитала KASE
Фото kursiv.kz

Наблюдательный совет Московской биржи одобрил покупку до 20% уставного капитала Казахстанской фондовой биржи (KASE) в два этапа к концу 2019 года, сообщается на сайте российского биржевого холдинга.

«Наблюдательный совет Московской биржи на своем заседании 27 сентября принял решение о развитии стратегического партнерства с KASE и одобрил приобретение доли в уставном капитале казахстанской биржи. Московская биржа планирует приобрести до 20% уставного капитала в два этапа до конца 2019 год», - говорится в сообщении.

Сделка состоится в рамках соглашения, подписанного Московской биржей и Казахстанской фондовой биржей (KASE) в апреле 2018 года. Мосбиржа рассчитывает потратить на приобретение акций около 338 млн рублей.

Группа «Московская Биржа» включает в себя ПАО Московская биржа, которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.

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