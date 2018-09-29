Также президенту показали план развития музея-заповедника «Азрет-Султан»
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Назарбаева ознакомили с проектом развития Туркестана
ФОТО пресс-службы президента рк

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе визита в Туркестанскую область посетил территорию нового административного центра Туркестана и принял участие в церемонии закладки мемориального камня, сообщила пресс-служба главы государства.

Назарбаев заслушал доклад акима области Жансеита Туймебаева о перспективах развития Туркестана, ознакомился с планом строительства инфраструктурных объектов, социально-культурных и спортивных сооружений, административных зданий города, а также посетил мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави, расположенный на территории историко-культурного заповедника-музея «Азрет-Султан». Назарбаеву представили план развития музея-заповедника в контексте возрождения культурно-исторического центра Туркестана.

«Согласно плану предполагается создание комфортных условий для познавательного и духовного туризма, при которых каждый желающий сможет посетить расположенные на территории музея исторические и знаковые места. В первую очередь будет воссоздано одно из самых ранних городских поселений Туркестана – городище Культобе. Будут полностью отреставрированы ставки и резиденции Абульмамбет Хана, Тауке Хана со средневековой пятничной мечетью и ряд других объектов», - проинформировали в пресс-службе президента.

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