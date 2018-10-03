Прожиточный минимум в сентябре составил 28 690 тенге
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Величина прожиточного минимума за сентябрь снизилась на 1,6%
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Величина прожиточного минимума в сентябре 2018 года составила 28 690 тенге, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6% и увеличившись по сравнению с декабрем 2017 года на 12,1%, сообщило министерство национальной экономики.

«Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в сентябре 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,6%, декабрем 2017 г. увеличилась – на 12,1%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 18,6%, масложировых изделий и яиц – 14,3%, фруктов и овощей – 13,3%, молочных хлебопродуктов и крупяных изделий – 6,8%, сахара, чая и специй – 2%», - говорится в сообщении.

При этом прожиточный минимум на продовольственные товары составил 15 780 тенге, на непродовольственные товары и услуги – 12 910 тенге.

Прожиточный минимум – минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума с 1 января 2018г. установлена в размере 45 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.

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