Мир за ночь 11-12 октября 2018 года

NASA создало комиссию по расследованию аварии «Союза», а тем временем в Казахстане найдена часть обломков ракеты. Греция намерена затребовать от Германии компенсацию за оккупацию во время Второй мировой войны, кандидат в президенты Бразилии Болсонару пообещал сделать страну великой, а Порошенко разрешил войскам в Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия. Из-за урагана «Майкл» во Флориде пострадала база ВВС США, а в Чувашии в результате столкновения грузовика с микроавтобусом погибли 13 человек.

NASA сформирует свою группу экспертов, которая займется расследованием инцидент во время запуска космического корабля «Союз МС-10» с Байконура сообщает РБК. Как отметил представитель аэрокосмического агентства Кенни Тодд, эта команда соберет как можно больше информации, сформирует свое собственное мнение, после чего сотрудники NASA передадут всю собранную информацию в Американское космическое агентство, которое будет заниматься дальнейшим расследованием инцидента. «Результаты этого расследования для нас стоят на первом месте», - подчеркнул Тодд. Напомним, в четверг, 11 октября, после старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с ТПК ««Союза МС-10» с космодрома «Байконур» на 119 секунде полета, предварительно, произошло отключение двигателей второй ступени. «Союз» приземлился в режиме баллистического спуска в 25 км от Жезказгана, экипаж – российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг – перенес многократные нагрузки. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, п​овлекших крупный ущерб).

Между тем, как сообщает ТАСС, найдена часть обломков ракеты «Союз-ФГ». Поиски оставшихся частей ракеты продолжатся утром. По словам источника агентства, найденные обломки, а также данные телеметрии с ракеты будут присоединены к материалам работы комиссии по расследованию причин нештатной ситуации.

Президент Греции Прокопис Павлопулос заявил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, что они намерены добиваться от Берлина возвращения «оккупационного займа» и возмещения ущерба от оккупации в годы Второй мировой войны. По данным «РИА Новости», при этом Павлопулос сначала поблагодарил президента Германии за поддержку Греции в годы кризиса и назвал его другом страны. «В этих рамках сопротивления тем, кто, как вы знаете, хочет вернуться в кошмарное прошлое, Греция подает требования, которые касаются оккупационного кредита и компенсации времен оккупации, которые мы рассматриваем как юридически действительные и подлежащие судебному преследованию», - сказал он, подчеркнув, что Греция делает это «в контексте совместной международной и европейской правовой культуры». Страна добивается возмещения ущерба за разрушенную во время немецкой оккупации 1941-1944 годов инфраструктуру и возврата принудительно взятого так называемого оккупационного займа. По данным казначейства Греции, Германия должна выплатить от 278 до 340 млрд евро военных репараций за ущерб во время оккупации и за принудительный «оккупационный» заем. Однако Германия утверждает, что уже выполнила свои обязательства, выплатив 115 млн марок в 1960 году.

Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару, который набрал наибольшее число голосов в первом туре президентских выборов, заявил, что не придерживается ультраправых взглядов, и что он «поклонник Трампа», сообщает ТАСС. «Он хочет сделать Америку великой, а я хочу сделать великой Бразилию», - сказал Болсонару. В минувшее воскресенье в Бразилии состоялись президентские и парламентские выборы. Болсонару набрал 46,03% голосов, представитель левой Партии трудящихся (ПТ) Фернанду Аддад – 29,28%. Так как ни один из этих кандидатов не смог преодолеть 50-процентную отметку, 28 октября они встретятся во втором туре.

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ руководителям Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе в качестве ответного огня применять все имеющиеся в их распоряжении силы и средства для сохранения жизни украинских бойцов, пишет РБК. На встрече с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы он отметил, что «надо быть готовыми к любым сценариям – как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению». «Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения Операции объединенных сил, однако разрешаю и приказываю применять все имеющиеся в вашем распоряжении силы и средства в качестве огня в ответ для сохранения жизни наших людей», - сказал украинский президент. Военные действия в Донбассе продолжаются с 2014 года. Изначально Киев называл свои действия АТО (антитеррористическая операция), а в конце апреля 2018 года Порошенко заявил, что АТО в Донбассе завершена и начинается Операция объединенных сил (ООС). Смена формата была предусмотрена законом о реинтеграции Донбасса, принятым Радой в январе 2018 года.

Ураган «Майкл», обрушившийся на юго-восточные штаты США, нанес катастрофический ущерб базе американских ВВС Тиндалл во Флориде, сообщает ТАСС. Сотрудники профильных служб и руководство базы с воздуха ознакомились с состоянием объекта, зафиксировав, что ему был нанесен «повсеместный катастрофический ущерб». Ранее практически весь персонал базы был эвакуирован в связи с приближением урагана. Все дома на территории базы разрушены, зона стоянки и обслуживания самолетов «опустошена», ураган «полностью уничтожил» гавань для стоянки судов вблизи базы. Ураган «Майкл» достиг южного побережья США в среду, в тот момент ему была присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Он сопровождался мощнейшими ветрами и проливными дождями, что привело к наводнениям и разрушениям в нескольких регионах на юго-востоке страны. Жертвами урагана, который к настоящему моменту ослаб до тропического шторма и продвигается вглубь континента, стали как минимум семь человек.

В Чувашии в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли 13 человек. При этом на месте погибли 12 человек, один пострадавший позже скончался в больнице, сообщает газета «Известия». Микроавтобус ехал из Канаша в Москву. Водители транспортных средств выжили. Семеро пострадавших госпитализированы в больницы, состояние четверых медики оценивают как тяжелое. Всего в микроавтобусе находились 22 человека. По факту аварии возбудили уголовное дело.