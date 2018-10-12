Мир за ночь 11-12 октября 2018 года

NASA сформирует свою группу экспертов, которая займется расследованием инцидент во время запуска космического корабля «Союз МС-10» с Байконура сообщает РБК. Как отметил представитель аэрокосмического агентства Кенни Тодд, эта команда соберет как можно больше информации, сформирует свое собственное мнение, после чего сотрудники NASA передадут всю собранную информацию в Американское космическое агентство, которое будет заниматься дальнейшим расследованием инцидента. «Результаты этого расследования для нас стоят на первом месте», - подчеркнул Тодд. Напомним, в четверг, 11 октября, после старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с ТПК ««Союза МС-10» с космодрома «Байконур» на 119 секунде полета, предварительно, произошло отключение двигателей второй ступени. «Союз» приземлился в режиме баллистического спуска в 25 км от Жезказгана, экипаж – российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг – перенес многократные нагрузки. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб).
Между тем, как сообщает ТАСС, найдена часть обломков ракеты «Союз-ФГ». Поиски оставшихся частей ракеты продолжатся утром. По словам источника агентства, найденные обломки, а также данные телеметрии с ракеты будут присоединены к материалам работы комиссии по расследованию причин нештатной ситуации.
Президент Греции Прокопис Павлопулос заявил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, что они намерены добиваться от Берлина возвращения «оккупационного займа» и возмещения ущерба от оккупации в годы Второй мировой войны. По данным «РИА Новости», при этом Павлопулос сначала поблагодарил президента Германии за поддержку Греции в годы кризиса и назвал его другом страны. «В этих рамках сопротивления тем, кто, как вы знаете, хочет вернуться в кошмарное прошлое, Греция подает требования, которые касаются оккупационного кредита и компенсации времен оккупации, которые мы рассматриваем как юридически действительные и подлежащие судебному преследованию», - сказал он, подчеркнув, что Греция делает это «в контексте совместной международной и европейской правовой культуры». Страна добивается возмещения ущерба за разрушенную во время немецкой оккупации 1941-1944 годов инфраструктуру и возврата принудительно взятого так называемого оккупационного займа. По данным казначейства Греции, Германия должна выплатить от 278 до 340 млрд евро военных репараций за ущерб во время оккупации и за принудительный «оккупационный» заем. Однако Германия утверждает, что уже выполнила свои обязательства, выплатив 115 млн марок в 1960 году.
Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару, который набрал наибольшее число голосов в первом туре президентских выборов, заявил, что не придерживается ультраправых взглядов, и что он «поклонник Трампа», сообщает ТАСС. «Он хочет сделать Америку великой, а я хочу сделать великой Бразилию», - сказал Болсонару. В минувшее воскресенье в Бразилии состоялись президентские и парламентские выборы. Болсонару набрал 46,03% голосов, представитель левой Партии трудящихся (ПТ) Фернанду Аддад – 29,28%. Так как ни один из этих кандидатов не смог преодолеть 50-процентную отметку, 28 октября они встретятся во втором туре.
Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ руководителям Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе в качестве ответного огня применять все имеющиеся в их распоряжении силы и средства для сохранения жизни украинских бойцов, пишет РБК. На встрече с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы он отметил, что «надо быть готовыми к любым сценариям – как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению». «Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения Операции объединенных сил, однако разрешаю и приказываю применять все имеющиеся в вашем распоряжении силы и средства в качестве огня в ответ для сохранения жизни наших людей», - сказал украинский президент. Военные действия в Донбассе продолжаются с 2014 года. Изначально Киев называл свои действия АТО (антитеррористическая операция), а в конце апреля 2018 года Порошенко заявил, что АТО в Донбассе завершена и начинается Операция объединенных сил (ООС). Смена формата была предусмотрена законом о реинтеграции Донбасса, принятым Радой в январе 2018 года.
Ураган «Майкл», обрушившийся на юго-восточные штаты США, нанес катастрофический ущерб базе американских ВВС Тиндалл во Флориде, сообщает ТАСС. Сотрудники профильных служб и руководство базы с воздуха ознакомились с состоянием объекта, зафиксировав, что ему был нанесен «повсеместный катастрофический ущерб». Ранее практически весь персонал базы был эвакуирован в связи с приближением урагана. Все дома на территории базы разрушены, зона стоянки и обслуживания самолетов «опустошена», ураган «полностью уничтожил» гавань для стоянки судов вблизи базы. Ураган «Майкл» достиг южного побережья США в среду, в тот момент ему была присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Он сопровождался мощнейшими ветрами и проливными дождями, что привело к наводнениям и разрушениям в нескольких регионах на юго-востоке страны. Жертвами урагана, который к настоящему моменту ослаб до тропического шторма и продвигается вглубь континента, стали как минимум семь человек.
В Чувашии в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли 13 человек. При этом на месте погибли 12 человек, один пострадавший позже скончался в больнице, сообщает газета «Известия». Микроавтобус ехал из Канаша в Москву. Водители транспортных средств выжили. Семеро пострадавших госпитализированы в больницы, состояние четверых медики оценивают как тяжелое. Всего в микроавтобусе находились 22 человека. По факту аварии возбудили уголовное дело.
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