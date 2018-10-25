Мир за ночь 24-25 октября 2018 года

В США опасаются, что Россия уничтожит американские спутники с помощью боевого космического лазера, при обстреле боевиками Алеппо пострадали 10 мирных жителей, ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, а в Аргентине прошли акции протеста против нового бюджета. Тем временем Китай успешно вывел на орбиту новый спутник для ведения морских наблюдений, с космодрома Плесецк запущена первая после аварии ракета «Союз», а в ОАЭ в 2019 году начнут строить Hyperloop.

Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илим Поблет обвинила Россию в создании боевых космических лазеров, сообщает «РИА Новости». Ранее, в августе, Поблет заявляла, что в США обеспокоены «странным» поведением российских так называемых спутников-инспекторов, теперь же в США считают, что Россия уже доставила в космос и боевые космические лазеры, способные уничтожить американские спутники. Она также отметила, что Соединенные Штаты хотели бы, чтобы космос «оставался свободным от конфликтов», но при этом заявила, что США активно работают над созданием своих космических войск. В августе 2017 года Россия запустила на орбиту маневрирующий спутник-инспектор, который может перемещаться по орбите и наблюдать за другими спутниками.

Экстремистские вооруженные группировки обстреляли из реактивных систем залпового огня западные районы Алеппо (360 км от Дамаска). Как сообщает ТАСС, минометные снаряды разорвались в кварталах Сейф-эд-Давля, Азымия и Акрамия. По предварительным данным, получили ранения не менее 10 мирных жителей. Ранее под обстрел попали микрорайоны Эз-Захра и Эль-Хамдания, где нанесен материальный урон, сведений о пострадавших не поступало. Боевики вели огонь с нескольких точек – из промышленной зоны Лирамун, из окрестностей Анадана и с юго-западной окраины Рашидин, которые находятся под их контролем. В свою очередь сирийская артиллерия нанесла ответные удары по позициям боевиков, нарушивших перемирие.

Израильская авиация атаковала в ночь на четверг восемь целей в секторе Газа в ответ на выпущенную оттуда ракету, сообщает «РИА Новости». Объекты, по которым наносились удары, принадлежат военизированным формированиям правящего в анклаве движения ХАМАС. В частности, бомбардировке подверглись тренировочный лагерь, мастерская и склад боеприпасов в южной части анклава, некий объект военного назначения на севере. Сектор Газа выпустил ракету по приграничным районам Израиля в среду. Для ее перехвата военные задействовали систему ПРО «Железный купол». Информации о пострадавших или материальном ущербе при обстреле не поступало.

В Аргентине во время обсуждения проекта бюджета в нижней палате парламента прошла акция протеста у здания Конгресса. Как сообщает «Коммерсантъ», во время протестов группа манифестантов стала бросать в полицейских камни, палки и другие предметы. В ответ были применены слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. В результате задержаны почти 30 человек, в столкновениях пострадали 9 полицейских и двое протестующих. Проект бюджета, в частности, предусматривает снижение государственных расходов в социальной сфере. Из-за падения песо и кризиса в стране ЦБ Аргентины пришлось поднять ставку до рекордных 60%. Аргентина уже договорилась с Международным валютным фондом о предоставлении кредита в $57,1 млрд.

Между тем «РИА Новости» сообщает, что Китай успешно вывел на орбиту спутник Haiyang-2B для ведения океанических наблюдений и исследований. Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-4» со спутником на борту был осуществлен с космодрома Тайюань в 6.57 по местному времени. Через некоторое время спутник успешно вышел на заданную орбиту. Его будут использовать для ведения наблюдений за изменениями погодных условий, состоянием водной поверхности, изменениями температуры и цвета воды, он должен сыграть существенную роль в прогнозировании природных катаклизмов. Кроме того, спутник может распознавания морские суда и вести сбор данных с морских буев, чем сможет в значительной степени помочь в различных морских исследованиях.

А тем временем успешно прошел первый после аварии запуск ракеты «Союз». Ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк, сообщает «Коммерсантъ». Ракета была запущена в 03:15 мск. Все предстартовые операции и пуск прошли в штатном режиме. Космический аппарат позже вывели на орбиту. Напомним, что после аварии 11 октября ракеты-носителя «Союз-ФГ» запуски ракет «Союз» были приостановлены.

В середине 2019 года в Абу-Даби начнется строительство сверхскоростной системы поездов Hyperloop, сообщает газета «Известия». Сначала планируется построить 10-километровую трассу и исследовательский центр компании Hyperloop Transportation Technologies на границе эмиратов Абу-Даби и Дубай. В будущем трассу будут удлинять. Hyperloop – это проект вакуумного поезда, который был предложен американским бизнесменом Илоном Маском в 2013 году. В настоящее время построены несколько испытательных полигонов. На данный момент максимальная скорость, на которую смогли разогнать поезд, составляет 466 км/ч.