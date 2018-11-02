Мир за ночь 1-2 ноября 2018 года

Мировые центробанки показали рекорд закупки золота с 2015 года, Ангела Меркель назвала причины своего ухода с поста канцлера Германии, в Армении распустили парламент, в США создадут спецгруппу по противодействию краже Китаем технологий и торговых ноу-хау. Между тем Венесуэла разработала механизм обмена нефти на товары для обхода американских санкций, правительство Йемена объявило о возобновлении нефтедобычи, США намерены расследовать преследование членов ЛГБТ-сообщества в Чечне через ОБСЕ, сотрудники Google устроили акцию протеста против домогательств, а в Киеве «заминировавший» вокзалы требовал $9 тыс.

Мировые центробанки в III квартале текущего года закупили рекордное с 2015 года количество золота – 148,4 тонн, что на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (121,8 тонн), и максимум с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на аналитический докладе Всемирного золотого совета (WGC). Крупнейшим покупателем золота стал Банк России, который за III квартал приобрел 92,2 тонны золота, а также Турция – турецкий ЦБ приобрел 18,5 тонн золота, несмотря на проблемы в экономике. Как отмечает WGC, увеличивали закупки золота и центробанки других стран. Последовательно пополнял запасы золота центробанк Казахстана, который увеличил закупки на 13,4 тонны (общие запасы – 335,1 тонн), центробанки Индии (+13,7 тонн), Польши (+ 13,7 тонн). Венгрия сообщила о росте своих золотых резервов в 10 раз за минувший квартал (с 3,1 до 31,5 тонн). В августе цена унции золота падала до $1160, однако позже вернулась к росту. В конце октября ​аналитики прогнозировали дальнейший рост до $1300 за унцию.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала причину своего решения не выдвигаться на следующих выборах в государственный парламент. По ее мнению, настало время новым политикам взять на себя ответственность за принятие важных решений, пишет газета «Известия». «Меня четвертый раз выбрали канцлером, я 13 лет на этом посту… Я сделала это заявление, чтобы дать возможность другим, молодым, выразить свои мысли и подготовить партию к следующим выборам во главе с другими лидерами», - сказала Меркель, отметив, что люди в Германии хотят видеть решения, которые улучшат их жизнь, а не внутренние дискуссии в партиях ХДС/ХСС. Напомним, 29 октября Меркель заявила, что не будет участвовать в выборах главы немецкого правительства в 2021 году и не будет выдвигать свою кандидатуру на должность председателя ХДС.

Президент Армении Армен Саркисян в четверг подписал указ о роспуске парламента и назначил на 9 декабря новые выборы в законодательный орган, сообщает «Коммерсантъ». 16 октября Никол Пашинян ушел с поста премьер-министра страны. Его отставка носит технический характер и необходима для роспуска парламента. По конституции Армении, если после отставки премьера депутаты на двух заседаниях не выберут нового, парламент должен быть распущен. Пашинян был единственным кандидатом на этот пост, 24 октября парламент страны не избрал его премьером, а 1 ноября повторно отклонил кандидатуру Пашиняна.

В министерстве юстиции США создадут спецгруппу, в задачи которой будет входить противодействие краже Китаем технологий и торговых ноу-хау у американских компаний, сообщает ТАСС. Как добавил министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс, эта программа будет нацелена «также на обеспечение достаточных ресурсов для того, чтобы разбираться с такими случаями быстро и эффективно». Группу возглавит помощник генпрокурора США Джон Демерс. Напомним, что в июне этого года США обвинили Китай в краже американской интеллектуальной собственности и технологий и ввели пошлины на импортируемые из этой страны товары. А за последний месяц Минюст уже четыре раза предъявлял обвинения сотрудникам разведки КНР и китайским компаниям в промышленном шпионаже и краже торговых ноу-хау.

Венесуэла разработала механизмы обмена нефти на продукты для обхода экономических ограничений, введенных США. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-президент по экономическому развитию Единой социалистической партии Венесуэлы Хесус Фариа. Он отметил, что «нефть является нашим основным ресурсом для участия в международной торговле», и страна старается «использовать ее для противостояния давлению извне». Фариа добавил, что Венесуэла уже подготовила новые методы борьбы с затруднительной экономической ситуацией, в частности создала криптовалюту петро, приняла «нормативный акт, который призывает отказываться от доллара во внешнеэкономических транзакциях». В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств.

Правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади объявило, что в ближайшие дни возобновит нефтедобычу в стране, сообщает «РИА Новости». Объявление о скором возобновлении добычи и экспорта нефти состоялось после первого с момента назначения премьером Муайена Абдель Малика Саида заседания правительства. До начала гражданской войны в Йемене страна добывала 500 тыс. баррелей нефти в день. Более трех лет в стране продолжаются военные действия между мятежниками из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситами) и проправительственными силами во главе с президентом Хади, на стороне которых воюет арабская коалиция, созданная Саудовской Аравией.

США присоединились к Московскому механизму ОБСЕ для расследования сообщений о нарушении прав человека в Чечне, сообщает «РИА Новости». Как уточнил заместитель представителя госдепартамента Роберт Палладино, объектами преследований были члены ЛГБТ-сообщества, сотрудники правозащитных и неправительственных организаций. «Россия не дала ответ по существу на неоднократные выражения опасений международного сообщества и призывы к ответственности. Поэтому с помощью этих действий на площадке ОБСЕ администрация продолжит работу с нашими европейскими партнерами с целью обличения нарушения Россией прав человека и преследований», - сказал он. В начале апреля 2017 года в СМИ сообщалось о массовом задержании в Чечне членом ЛГБТ-сообщества, однако пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг эти данные.

Сотрудники Google в четверг в знак протеста против сексуальных домогательств покинули свои рабочие места и вышли к офису компании в Нью-Йорке с плакатами «Это не окей, Googlе!» и «Не будь злом», пишет газета «Известия». Аналогичная акция прошла в Сан-Франциско. Негативную реакцию сотрудников Google вызвала обнародованная информация, что руководство компании в 2014 году заплатило $90 млн создателю операционной системы Android Энди Рубину, покинувшему корпорацию после обвинений в домогательствах. 26 октября сообщалось, что Google за два года уволил 48 сотрудников из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Киевская полиция получила сообщения о минировании железнодорожного городского вокзала и центрального автовокзала. Человек, который заявил об этом, потребовал 250 тыс. гривен ($8,89 тыс.), чтобы бомбы не сработали, пишет РБК. На место прибыли взрывотехники и кинологи, людей эвакуировали, однако взрывных устройств не обнаружили. Полиция разыскивает «псевдоминера».