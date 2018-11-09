Удешевить сельхозтовары помогут оптово-распределительные центры – МСХ

Оптово-распределительные центры (ОРЦ), которые хотят создать в Казахстане, будут строиться за счет частных инвестиций и, скорее всего, принадлежать они будут бизнесу. Однако в министерстве сельского хозяйства не исключают участия государства в этом проекте, сообщил в пятницу в мажилисе в ходе презентации законопроекта по улучшению бизнес-среды и.о. директора департамента развития рынков Ильяс Досхожаев. Вместе с тем, по его мнению, ОРЦ позволят сократить посредников на рынке и решить проблему несправедливых цен сельхозтоваропроизводителей.

«На сегодняшний день система товаропроводящая сложилась, имеются оптовые продавцы и покупатели. Однако в первую очередь нас волнует доля прибыли сельхозтоваропроизводителей, которая на сегодняшний день распределяется абсолютно несправедливо», - рассказал Досхожаев.

В качестве примера он привел картофель, который «уходит с поля» по 20 тенге за килограмм, а до рынка Астаны доходит уже по 120 тенге. При этом затраты фермеров намного превышают затраты посредников, которые находятся между конечным покупателем и сельхозтоваропроизводителем.

«Строительство ОРЦ позволит распределить данную прибыль по более справедливым ценам. Кроме того, сократит потери при транспортировке и реализации товаров. ОРЦ позволит торговым сетям, которые на сегодняшний день не особо пользуются услугами наших отечественных фермеров, а работают на импорте, открыть доступ (к покупке отечественных товаров – V). Таким образом, этот крупный инфраструктурный комплекс, который называется ОРЦ, позволит решить множество проблем с потерями, несправедливыми ценами, с сохранением «холодной цепи» и в целом благосклонно повлияет, как на отрасль торговли, так и на отрасль сельского хозяйства», - выразил уверенность представитель Минсельхоза.

Отвечая же на вопрос, кто будет собственником оптово-распределительных центров, Досхожаев напомнил, что концепция по строительству ОРЦ была разработана Минсельхозом в июле текущего года. В документе предусмотрена господдержка в части выделения земельных участков и подведения инфраструктуры.

«В целом мы подразумеваем, что ОРЦ будет больше частным. Однако мы не исключаем участия государства. То есть мы предполагаем, что ОРЦ может строиться и на принципах ГЧП», - отметил он.

Что же касается доступа сельхозтоваропроизводителей к ОРЦ, то подразумевается, что для них будут созданы отдельные площади для аренды «именно фермеров, а не оптовых продавцов».

«То есть цены будут регулироваться и самими фермерами. Никто не будет покупать, условно, картофель по 70 тенге, когда рядом в соседнем павильоне фермер продает по 50», - заключил представитель Минсельхоза.