Строить их будут за счет частных инвестиций, отмечают в ведомстве
  • 157
Удешевить сельхозтовары помогут оптово-распределительные центры – МСХ
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Оптово-распределительные центры (ОРЦ), которые хотят создать в Казахстане, будут строиться за счет частных инвестиций и, скорее всего, принадлежать они будут бизнесу. Однако в министерстве сельского хозяйства не исключают участия государства в этом проекте, сообщил в пятницу в мажилисе в ходе презентации законопроекта по улучшению бизнес-среды и.о. директора департамента развития рынков Ильяс Досхожаев. Вместе с тем, по его мнению, ОРЦ позволят сократить посредников на рынке и решить проблему несправедливых цен сельхозтоваропроизводителей.

«На сегодняшний день система товаропроводящая сложилась, имеются оптовые продавцы и покупатели. Однако в первую очередь нас волнует доля прибыли сельхозтоваропроизводителей, которая на сегодняшний день распределяется абсолютно несправедливо», - рассказал Досхожаев.

В качестве примера он привел картофель, который «уходит с поля» по 20 тенге за килограмм, а до рынка Астаны доходит уже по 120 тенге. При этом затраты фермеров намного превышают затраты посредников, которые находятся между конечным покупателем и сельхозтоваропроизводителем.

«Строительство ОРЦ позволит распределить данную прибыль по более справедливым ценам. Кроме того, сократит потери при транспортировке и реализации товаров. ОРЦ позволит торговым сетям, которые на сегодняшний день не особо пользуются услугами наших отечественных фермеров, а работают на импорте, открыть доступ (к покупке отечественных товаров – V). Таким образом, этот крупный инфраструктурный комплекс, который называется ОРЦ, позволит решить множество проблем с потерями, несправедливыми ценами, с сохранением «холодной цепи» и в целом благосклонно повлияет, как на отрасль торговли, так и на отрасль сельского хозяйства», - выразил уверенность представитель Минсельхоза.

Отвечая же на вопрос, кто будет собственником оптово-распределительных центров, Досхожаев напомнил, что концепция по строительству ОРЦ была разработана Минсельхозом в июле текущего года. В документе предусмотрена господдержка в части выделения земельных участков и подведения инфраструктуры.

«В целом мы подразумеваем, что ОРЦ будет больше частным. Однако мы не исключаем участия государства. То есть мы предполагаем, что ОРЦ может строиться и на принципах ГЧП», - отметил он.

Что же касается доступа сельхозтоваропроизводителей к ОРЦ, то подразумевается, что для них будут созданы отдельные площади для аренды «именно фермеров, а не оптовых продавцов».

«То есть цены будут регулироваться и самими фермерами. Никто не будет покупать, условно, картофель по 70 тенге, когда рядом в соседнем павильоне фермер продает по 50», - заключил представитель Минсельхоза.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
20-градусные морозы ожидаются на севере, востоке и в центре Казахстана
Новости
Снизить тарифы на электроэнергию до конца года поручил Назарбаев
Новости
Задержанного гендиректора «КазМунайГаз Өнімдері» отпустили под залог
Новости
Тарифы авиакомпании Fly Arystan будут вдвое ниже действующих на рынке
Новости
Назарбаев объявил выговор министрам нацэкономики, энергетики и главе антимонопольного ведомства
Новости
Назарбаев поручил создать бюджетную авиакомпанию на базе Air Astana