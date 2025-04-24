Реестр отечественных товаропроизводителей заработает в Казахстане с 1 января 2026 года

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях рассмотрел и одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам определения страны происхождения товаров». Документ предполагает создание в Казахстане единого реестра отечественных товаропроизводителей, который заменит сертификат о происхождении товаров формы СТ-KZ и индустриальный сертификат с 1 января 2026 года.

«Основной целью закона является создание нового реестра казахстанских товаропроизводителей взамен сертификата о происхождении товаров формы СТ-KZ и индустриального сертификата. Реестр казахстанских товаропроизводителей будет являться полноценной информационной системой, которая будет интегрирована с другими государственными информационными системами, содержащими требуемые документы для экспертизы», - сказал сенатор Сагындык Лукпанов.

В законе урегулированы вопросы использования цифровых данных при формировании реестра, что должно позволить уже на входном этапе определять так называемых лжепроизводителей, а также свести к минимуму контакты между заявителем и администратором. Также предусматривается автоматизация экспертизы и внедрение полноценной информационной системы и внедрение комплексного мониторинга за выполнением условий производства.

Как подчеркнул сенатор, меры государственной поддержки будут предоставляться исключительно казахстанским товаропроизводителям, включенным в реестр. А вести его будет министерство промышленности и строительства.

Вместе с тем для стимулирования локализации и поэтапного роста ее уровня предусмотрены нормы, касающиеся условий производства, производственных и технологических операции. В законе дано новое определение понятию «товар казахстанского происхождения».

«Это товар, полностью произведенный в нашей стране. К ним относятся природные ресурсы, добытые из недр Республики Казахстан (полезные ископаемые и минеральные ресурсы, водные, земельные ресурсы), а также сельскохозяйственная продукция, лом и отходы металлов. Второй вид – это переработанный товар, который соответствует установленным условиям производства и минимальному порогу производственных и технологических операций», - перечислил Лукпанов.

По его мнению, введение минимального порога технологических операций даст возможность четко разграничивать продукцию, произведенную с достаточной переработкой в Казахстане, от продукции, лишь формально соответствующей признакам локализации. Таким образом, предприятия, стремящиеся войти в реестр и получать меры господдержки, будут мотивированы размещать более глубокие стадии производства на территории страны.

Нормы закона носят отлагательный характер, и реестр заработает с 1 января 2026 года.