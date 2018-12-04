Назарбаев обсудил предстоящие встречи с главами России, Беларуси и Кыргызстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил по телефону с главами России, Беларуси и Кыргызстана предстоящее заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в Санкт-Петербурге уже в четверг, 6 декабря.

Как сообщила пресс-служба президента, в телефонном разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным лидеры стран рассмотрели график предстоящих встреч, включая ход подготовки к предстоящему заседанию Высшего Евразийского экономического совета и неформальному саммиту глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге, обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.

С президентом Беларуси Александром Лукашенко Назарбаев обсудил дальнейшее развитие ЕАЭС в преддверии заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, а также вопросы двустороннего сотрудничества, отметив положительную динамику отношений в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В телефонном разговоре с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым также были обсуждены региональная повестка дня и предстоящие встречи в рамках ЕАЭС и СНГ. Кроме этого, главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.