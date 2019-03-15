Глава комитета по водным ресурсам МСХ отстранен от работы

В пресс-службе МСХ сообщили, что Абишев отстранен с 14 марта. Причины не сообщаются, от каких-либо комментариев в ведомстве воздержались.

Ислам Абишев возглавил комитет в апреле 2014 года.

Между тем газета «Время» пишет, что Абишев получил 60 млн тенге в виде отката от конкурса по реконструкции Соколовского группового водопровода и строительству разводящих сетей сельских населенных пунктов с подключением (вторая очередь), которые были запланированы в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области. Общая стоимость лота составила 6 млрд тенге. В начале года ему были переданы 1,5 млн тенге через вице-президента Всемирной федерации казак куресi Серика Тукеева, в феврале Тукеев получил еще 8,5 млн тенге. 14 марта оставшиеся 50 млн были переданы брату Ислама Абишева, который является бизнесменом из Туркестанской области. После этого глава комитета был задержан, сообщает газета.