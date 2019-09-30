Казахстан снижает экспорт зерна из-за плохого урожая

Казахстан планирует снизить экспорт зерна до 6-7 млн тонн в текущем маркетинговом году из-за низкого урожая, заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

«На экспорт заранее прогнозировать тоже тяжело. 17 млн соберем (в текущем году – V), но в любом случае, (экспорт – V) будет ниже прошлого года, так как ниже вал, поэтому порядка наверно 6-7 млн тонн. Пока прогнозируем так», - сказал Сапаров.

По его словам, снижение экспорта связано с тем, что собранных 17 млн тонн урожая будет достаточно, чтобы на 100% закрыть внутреннюю потребность, однако еще необходимо оставить в резерве.

«В резерве в любом случае надо держать. Продкорпорация будет закупленное зерно держать для стабилизации внутреннего рынка», - подчеркнул первый вице-министр.

Ранее в МСХ заявляли, что из-за хорошего урожая в соседних странах Казахстан в текущем маркетинговом году снижает планы по экспорту зерна и муки на 2-2,5 млн тонн. В 2019-2020 маркетинговом году планировалось отправить на экспорт около 9 млн тонн зерна.