89% венесуэльцев хотят ухода Николаса Мадуро с поста президента

По данным социологов, «Хотите ли вы, чтобы Мадуро и его правительство чавистов сейчас ушли от власти?» положительно ответили 88,9% респондентов. «Нет» сказали 8,8% опрошенных. При этом идею, согласно которой нацассамблея воглаве с Хуаном Гуайдо должна разрешить иностранные миссии на территории боливарианской республики, поддержали 87,5% венесуэльцев, против высказались 9% опрошенных.

Также эксперты Meganálisis выяснили, что опрошенные готовы уделить мало времени венесуэльскому парламенту и Гуайдо для достижения политических изменений в стране. При этом главу нацассамблеи большинство респондентов, по данным экспертов, признают в качестве доверенного лица и нацпредставителя.

В опросе приняли участие 1,1 тыс. человек по всей стране, он проводился в период с 11 по 14 марта в 16 крупнейших регионах боливарианской республики и в 32 городах.

