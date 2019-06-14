Казахстан ратифицировал договор с Литвой о передаче осужденных лиц

Главой государства подписан закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, в отношении которых применены принудительные меры медицинского характера», сообщила Акорда.

Согласно договору, если гражданин Казахстана судом Литвы будет осужден к лишению свободы или ему судом назначено принудительное лечение, то наша страна может перевести его к себе. Таким же образом к себе на родину могут быть переведены граждане Литвы. При этом в договоре содержится ряд следующих условий: осужденный должен быть гражданином Казахстана или Литвы, также необходимо согласие осужденного либо его законного представителя, деяние является преступлением в обоих государствах и государства согласны на передачу. После того, как подан запрос, период времени, подлежащий отбытию, составляет не менее 6 месяцев.

Вместе с тем передача не осуществляется в следующих случаях: передача осужденного может нанести ущерб суверенитету, общественному порядку и противоречит законодательству или интересами государства; лицо не возместило причиненный ущерб.

В договоре между Литвой есть одна особенность – это передача лиц, к которым применены принудительные меры медицинского характера.