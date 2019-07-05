Они касаются реализации госпрограмм, проектов в сферах туризма и языковой политики
  • 185
Токаев поставил задачи перед новым министром культуры и спорта
Фото Акорды

Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта Актоты Раимкулову, которая доложила президенту о текущей деятельности и среднесрочных планах министерства, сообщила Акорда.

Глава государства поставил перед новым министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы, а также по реализации программ «Рухани жаңғыру» и «Сакральный Казахстан», проектов в сферах туризма, спорта, культуры и языковой политики.

Также Токаев указал на необходимость активной работы по повышению социального уровня жизни деятелей культуры и спорта, улучшению взаимодействия с местными исполнительными органами и бизнес-структурами.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Токаев подписал указ о введении моратория на создание новых госкомпаний
Новости
Наблюдателя на выборах Серика Абишева принудительно доставили в ДКНБ Алматы
Новости
На ТШО конфликт рабочих
Новости
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Новости
Долги казахстанцев, проданные коллекторам, списаны не будут – Досаев
Новости
Крымбек Кушербаев возглавил администрацию президента