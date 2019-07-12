Продажи новых автомобилей в Казахстане в первом полугодии выросли на 18%

В январе-июне рынок новых автомобилей вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Казахстанцы купили свыше 32 тыс. новых автомобилей, сообщила в пятницу Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ).

По итогам полугодия самыми продаваемыми автомобилями были Toyota Camry (3 015 автомобилей), Lada Granta (2 521), Hyundai Tuscon (2 073), Lada 4x4 (1 630) и Lada Vesta (1 559). «Восемь из десяти самых продаваемых автомобилей производятся в Казахстане», - отметили в АКАБ.

По ее данным, самыми продаваемыми марками автомобилей по итогам первого полугодия 2019 года стали Lada (7 341 автомобилей), Toyota (6 641), Hyundai (6 010), Kia (1 763) и Renault (1 046).

«Первая половина 2019 года во многом была успешной для участников рынка, и у нас есть все причины полагать, что положительная динамика продолжится, несмотря на высокую базу прошлого года», – приводятся в сообщении слова Анар Макашевой, вице-президента АКАБ.