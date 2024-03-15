Четыре года назад началась пандемия. Уроки, которые мы не извлекли

С начала пандемии, унесшей, по официальным данным, жизни около 7 млн человек во всем мире, прошло четыре года и многие вещи уже забылись, но те два первых года периодической самоизоляции, карантинных мер, создания тестов, вакцины, мутации вируса, преподали нам много уроков, о которых не стоит забывать. Это и ценность живого человеческого общения, и хрупкость здоровья и уязвимость мира не только перед вирусами, но и перед теориями заговоров. Но главное – доступ к информации, которого у нас до сих пор нет в полном объеме.

Начавшееся два года назад полномасштабное вторжение России в Украину словно отодвинуло пандемию на второй план и мы не успели отрефлексировать произошедшее. Но ученые готовятся к будущей возможной пандемии вируса Х и нам есть о чем задуматься.