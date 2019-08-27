Представители бизнеса попросили вернуть торговлю в подземные переходы

Сергей Пак, представляющий интересы бывших арендаторов, рассказал, что в 90-е годы разрешили вести торговлю в подземных переходах, что это все делалось с разрешения акимата. «Когда начинался ремонт подземных переходов, нам пообещали дать адекватные места для торговли, однако этого не произошло. У нас около 5 тысяч человек остались без работы. Я не против того, чтобы там было чисто, но сейчас 90% людей остались без работы, я сам выживал, как мог, таксовал, например. Вы понимаете, что в подземные переходы ходят лица низкого социального класса, скажем так. Потому что они хотят купить что-нибудь подешевле, попробуйте в торговый дом сходить, купить зажигалку, сколько она стоит? Это чаяние народа. Мы просим сделать проект на обсуждение Совета, не нарушая эстетических норм и под жесточайшим контролем, мы за порядок, разрешите нам торговлю. Люди страдают, понимаете».

Никто не мог сказать о каких объемах бизнеса идет речь, сколько поступало налогов, и какие виды бизнеса велись в переходах.

Большинство членов ОС выступили против возвращения торговли в переходы. Член совета Кристина Бекмурзаева заметила, что «найти место для того, чтобы открыть свой бизнес, не составит труда. Те перемены, которые были в подземных переходах, они нужны, их нельзя отменять».

Асель Есжанова из Urban Forum Kazakhstan удивилась, что на это обсуждение не позвали урбанистов: «Подземные переходы – это враг пешеходных путей, там нет условий для маломобильных граждан. Я бы посоветовала бизнесу изменить несколько риторику и говорить с акиматом о новых коммерческих площадях в лучших условиях, но возвращаться в подземные переходы, которые, в конце концов, отменяют и светофоры, и пешеходные переходы, нельзя».

Колясочник Максим Виноградов рассказал, как вчера проехал 20 км по Алматы: «Все подземные переходы имеют угол наклона в районе 25 градусов, по нормативам должно быть в районе трех. Когда будут пандусы приведены к нормативам? Если вы не знаете, в 2017 году в Шымкенте погиб колясочник, упав с пандуса в подземном переходе. Я езжу по улицам в шлеме, в велозащите, потому что я могу проехать только бордюры высотой до 7 сантиметров, а они все выше. Для вас это без разницы, это секундное дело, мне приходится объезжать через квартал».

Ему ответили, что на начало сентября поставили заслушивание отчета по мониторингу, видимо, доступности среды.

В итоге члены Общественного совета решили, что к торговле в переходах возвращаться нельзя, а нужно создать комиссию по поиску площадей для предпринимателей.