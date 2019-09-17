67% всех получателей проживают в южных регионах
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Более 2 млн казахстанцам назначена АСП в 2019 году
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

2 млн казахстанцам назначена адресная социальная помощь, причем 40% из них составляют многодетные семьи, сообщили во вторник в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.

«На сегодняшний день адресная социальная помощь назначена 2 млн 87 тыс. 400 человек или 405 тыс. 600 семей, в том числе 1 млн 302 тыс. 500 детей, их доля составляет 62,4% от всех получателей. Многодетные семьи в составе получателей составляют порядка 40% или 161,6 тыс. семей, или 1 млн 71,6 тыс. человек», - сообщили в министерстве.

По информации, предоставленной в ведомстве, наибольшее количество получателей АСП приходится на южные регионы страны: здесь сосредоточены более 67% всех получателей, в том числе в Туркестанской области – 96 тыс. 800 семей, Алматинской области – 53 тыс. 600 семей, городе Шымкент – 51 тыс. 600 семей, Жамбылской области – 39 тыс. семей и Кызылординской области – 31 тыс. 700 семей.

«Активными получателями АСП по состоянию на 16 сентября текущего года являются более 335 тыс. 200 семей или 1 млн 733 тыс. человек, в том числе 1 млн 487 тыс. детей. При этом 69 тыс. 700 семьям или 351 тыс. 200 человек выплаты АСП завершены», - уточнили в пресс-службе.

Здесь напомнили, что на выплату АСП в 2019 году предусмотрено 204 млрд 500 млн тенге, в том числе 186 млрд 100 млн тенге из республиканского бюджета и 18 млрд 400 млн тенге из местного бюджета. На данный момент выплачено 144 млрд 300 млн тенге.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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