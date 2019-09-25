На трассе Алматы – Усть-Каменогорск перевернулся пассажирский автобус

На трассе Алматы – Усть-Каменогорск в Восточно-Казахстанской области перевернулся пассажирский автобус, сообщает пресс-служба МИИР.

ДТП произошло сегодня около 06:20 на 812 км автодороги (с.Айгыржал Аягозского района, участок находится на реконструкции).

«По предварительным данным, водитель автобуса уснул и совершил опрокидывание. В автобусе находились 25 пассажиров. В результате ДТП пострадали 2 человека», - говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортное средство прошло технический осмотр 17 июня, а на участке, где произошло ДТП, установлены дорожные знаки согласно дислокации.

«Представители АО «К-Дорстрой» и специального отдела Аягозского РОВД выехали на место происшествия. Данные по аварии выясняются», - сообщили в МИИР.

Позже здесь уточнили, что в автобусе находилось 23 пассажира, из них 14 человек из Монголии, и 2 водителя. Также уточнено число пострадавших - 4 человека.

В новость в 10:42 внесены изменения: уточнено число пассажиров и пострадавших.