FlyArystan объявил о продаже билетов на рейсы из Павлодара в столицу по 1 тыс. тенге

Авиакомпания FlyArystan объявила о продаже билетов по направлению из Павлодара в столицу или из столицы в Павлодар по цене 999 тенге в одну сторону, включая аэропортовые сборы без учета сервисного сбора.

Всего по акции будет продано 3 тыс. мест. Период продажи билетов – с 26 сентября по 30 сентября на полеты с 4 октября по 12 декабря.

Билеты на «случайное место» с возможность провезти ручную кладь до 5 кг будут продаваться в период акции или до полной их продажи.

Кроме этого, сообщается, что в рамках проводимой совместно с комитетом гражданской авиации работы по расширению полетов лоукостера, планируется открытие ряда направлений, связывающих регионы Казахстана. В частности, казахстанский лоукостер в скором времени открывает рейсы из Семея и Тараза в столицу.