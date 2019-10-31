Сергазы Омаш назначен председателем комитета геодезии и картографии

Сергазы Омаш окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (экономист), Карагандинский государственный технический университет (инженер) и юридическую академию «Фемида» Карагандинского государственного технического университета (юрист). В разные годы работал налоговым инспектором отдела информационного обеспечения и учета Налогового комитета по Октябрьскому району Караганды, в Карагандинском областном управлении связи и информатизации, ДВД Карагандинской области, был начальником управления реализации государственной политики в области информатизации департамента информационных технологий министерства связи и информации, заместителем председателя комитета транспортного контроля министерства транспорта и коммуникаций, завотделом информационных технологий и защиты информационных ресурсов департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде, возглавлял комитет по управлению земельными ресурсами МСХ. С мая по август 2019 - заместитель председателя - член правления АО НИХ «Зерде», а с августа 2019 был временно исполняющий обязанности председателя комитета геодезии и картографии МЦРИАП.