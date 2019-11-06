Это земли, на которых расположен комплекс «Байконур»
  • 266
Казахстан выводит из аренды России 11,6 тыс. га земель для строительства дорог
ФОТО PRIMEMINISTER.KZ

Тамара Вааль, Vласть

Казахстан выводит из аренды России четыре участка комплекса «Байконур» на 11,6 тыс. га для собственных нужд. Эти земли необходимы местным поселкам и для строительства железной дороги, автомагистрали и газопровода.

«Выводятся из аренды четыре земельных участка общей площадью 11,6 тыс. гектар. Два участка площадью 1740 гектар выводятся из аренды для решения (вопросов - V) поселка Торетам Кармакшынского района Кызылординской области. Два участка площадью 9950 гектар выводятся для строительства и эксплуатации международного транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай», железной дороги Алматы - Москва и для линейной части газопровода «Бейнеу - Шымкент», - сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, представляя депутатам проект закона «О ратификации протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года».

По словам министра, данные земельные участки необходимы для развития Кызылординской области, а их вывод не сократит размер ежегодной арендной платы российской стороны.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Минфин обсуждает возможность фискализации операций по Kaspi Gold
Новости
Похолодание и снег прогнозируют синоптики в Казахстане
Новости
Три волны похолодания прогнозируют синоптики в Казахстане в ноябре
Новости
В 11 аэропортах Казахстана введен режим «открытого неба» - КГА
Новости
Снег и дальнейшее похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
Новости
Израиль закрыл свои посольства по всему миру