Казахстан выводит из аренды России 11,6 тыс. га земель для строительства дорог

Казахстан выводит из аренды России четыре участка комплекса «Байконур» на 11,6 тыс. га для собственных нужд. Эти земли необходимы местным поселкам и для строительства железной дороги, автомагистрали и газопровода.

«Выводятся из аренды четыре земельных участка общей площадью 11,6 тыс. гектар. Два участка площадью 1740 гектар выводятся из аренды для решения (вопросов - V) поселка Торетам Кармакшынского района Кызылординской области. Два участка площадью 9950 гектар выводятся для строительства и эксплуатации международного транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай», железной дороги Алматы - Москва и для линейной части газопровода «Бейнеу - Шымкент», - сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, представляя депутатам проект закона «О ратификации протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года».

По словам министра, данные земельные участки необходимы для развития Кызылординской области, а их вывод не сократит размер ежегодной арендной платы российской стороны.