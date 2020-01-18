Работы по устранению крена дома в алматинском микрорайоне «Зердели» начнутся в феврале – акимат

В акимате Алматы сообщили о результатах исследований АО «КазНИИСА» министерства индустрии и инфраструктурного развития по накренившемуся дому №79 в микрорайоне «Зердели-6». По данным специалистов, после завершения восстановительных работ он будет пригоден к дальнейшей эксплуатации.

«Регулярные исследования грунта, основания и несущих конструкций дома, начавшиеся в последние месяцы 2019 года, ежедневные замеры крена здания и отслеживание его возможной динамики позволили специалистам лаборатории КазНИИСА дать предварительное заключение, касающиеся безопасности проживания в данном доме. По данным специалистов, после завершения восстановительных работ дом будет пригоден к дальнейшей эксплуатации», - сообщили в акимате.

Строительно-монтажные работы на основании заключения и рекомендации КазНИИСА планируется начать в феврале. Они будут включать выемку грунта с противоположной стороны, укрепление дома в вертикальном положении «путем устройства по периметру дома буронабивных свай с привязкой к фундаментной плите дома, после которых будут проведены восстановительные работы с устройством системы водоотведения». Работы, предварительно, могут продлиться до трех месяцев, пока специалисты не убедятся в окончательном решении всех проблем с накренившимся домом.



«Сейчас на основании рекомендаций будет разработан проект производства работ с согласованием с КазНИИСА. Все дальнейшие работы по усилению фундамента здания, предотвращению и устранению крена будут вестись под контролем КазНИИСА», - отметил руководитель управления комфортной городской среды Алматы Куандык Айтмаганбетов.

Кроме этого того, по всем 32 домам микрорайона будут проводиться исследования с последующим вынесением рекомендаций КазНИИСА.

Акимат подчеркивает, что в настоящее время все жильцы обеспечены арендным жильем за счет городской администрации, им оказывается содействие в размещении детей в детсадах и других образовательных учреждениях.

«Все это время на месте работал и продолжает функционировать специальный штаб для решения всех возникающих проблем у жильцов», - добавили в акимате.

Информация о крене 9-этажного жилого дома поступила в ДЧС 10 декабря. Была организована рабочая группа из числа государственных заинтересованных органов с выездом по указанному адресу. Жители 72-квартирного дома в своем письме на имя руководства района, города и КЧС МВД РК сообщали, что «асфальтная поверхность, примыкающая к подъездному входу, отошла от первоначальной отметки», «появились трещины в фасаде как с лицевой, так и с обратной стороны жилого дома», а «межкомнатные решетки искривились и отошли от оснований креплений». Жители не исключают, «что в любой момент может произойти обрушение фасадной части дома (куски раствора и утеплителя и самой железной конструкции в виде решетки)». Указывается, что этот дом был сдан в эксплуатацию в 2013 году по госпрограмме «Доступное жилье».

Акимат же отмечал, что специалисты не выявили критических отклонений при обследовании дома - отклонение составляет около 1 см, а это «в пределах допустимого». Сообщалось, что после изучения состояния грунтов будет получено заключение специалистов «КазНИИСА», которые дадут рекомендации по укреплению фундамента дома.