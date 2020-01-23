В Китае закрыли еще один город в эпицентре вспышки коронавируса

Напомним, что с 10 утра четверга был введен запрет на выезд из 11-миллинного города Ухань, в котором началось распространение заболевания. Большая часть транспорта была приостановлена, правительство призывало граждан не покидать город. Государственные средства массовой информации сообщали о закрытии автодорожных платформ вокруг Ухани, что фактически перекрыло бы выезды с дорог. Охранники патрулировали основные автомагистрали. Однако местные СМИ отмечают, что некоторые авиакомпании работали, несмотря на запрет. После того, как город оказался в изоляции, жители собрались стали скупать продукты, лекарства, образовались очереди за бензином.

Несколько часов спустя государственные средства массовой информации сообщили, что аналогичная блокировка вводится в соседнем городе Хуанган, где проживает около 6 млн человек. Власти Хуангана приказали закрыть развлекательные центры, в том числе кинотеатры и интернет-кафе, и призвали граждан не выходить из дома, за исключением особых обстоятельств. У входа на закрытый железнодорожный вокзал Ханькоу на страже стоят китайские военнослужащие в масках.

Чиновники здравоохранения опасаются, что скорость передачи вируса увеличится, поскольку сотни миллионов китайцев путешествуют внутри страны и за границу во время недельных каникул на Лунный Новый год, который начинается в субботу.

Считается, что ранее неизвестный штамм вируса появился в конце прошлого года в результате незаконной торговли дикими животными на зоорынке в центральном китайском городе Ухань.

Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила 571 случай заболевания и 17 случаев смерти. Еще у 393 человек подозревают коронавирус. Случаи заболевания также зафиксированы в Таиланде, Японии, Южная Корея, Тайване, США, России.

Аэропорты во всем мире усилили проверку пассажиров из Китая, а Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что дальнейшее глобальное распространение вируса вполне вероятно. Всемирная организация здравоохранения заявила, что в четверг примет решение, объявить ли вспышку чрезвычайной глобальной ситуации в области здравоохранения, что усилит международные ответные меры. В этом случае будет шестая международная чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, объявленная за последнее десятилетие.

Вакцины против нового типа коронавируса пока нет. Предварительные исследования показали, что вирус передался человеку от змей, но государственный медицинский советник Чжун Наньшань также предполагает, что в качестве возможных источников можно назвать барсуков и крыс. Среди тех, у кого подтвержден вирус, 15 медицинских работников.