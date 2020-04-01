Казахстан закроет автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем, РФ, Узбекистаном и Кыргызстаном

20 автомобильных пунктов пропуска на границе Казахстана с Китаем, Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном будут временно закрыты с 4 апреля, сообщает Sputnik Казахстан .

Согласно информации пограничной службы, пункты пропуска будут закрыты с 00:00 4 апреля на основании постановление правительства Казахстана от 30 марта 2020 года №155 «О временном закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы».

В частности, будут временно закрыты пункты на границе с Китаем – Кольжат (Алматинская область), Бахты и Майкапчагай (Восточно-Казахстанская область); на границе с Россией – Кондыбай и Акбалшык (Костанайская область), Кызыл Жар (Северо-Казахстанская область), Найза (Павлодарская область), Жезкент, Байтанат и Коянбай (Восточно-Казахстанская область), Орда и Шаган (Западно-Казахстанская область), Карашатау (Актюбинская область); на границе с Кыргызстаном – Аухатты, Кордай, Сыпатай батыр и Сартобе (Жамбылская область), Кеген (Алматинская область); на границе с Узбекистаном – Целинный и Сырдарья (Туркестанская область).