Казахстан повторил рекордный дневной прирост новых случаев коронавируса

Поздно вечером в понедельник в Казахстане подтверждено еще 11 случаев коронавируса: по 5 в Жамбылской и Кызылординской областях, 1 - в Туркестанской области, сообщила пресс-служба Минздрава.

Таким образом, за понедельник подтверждено 78 новых случаев COVID-19 - это повторение рекордного дневнего прироста, который Казахстан показал 28 марта. В минувшее воскресенье было зарегистрировано 53 случая, в субботу - 67 случаев.

Общее число выявленных случаев коронавируса в стране достигло 662, 6 человек скончались, 46 выздоровели.

Больше всего новых случаев в понедельник выявлено в Акмолинской области - 19 случаев, Карагандинской области - 16 случаев, Кызылординской области - 13 случаев и Жамбылской области - 12 случаев. В целом в этот день новые заболевшие зарегистрированы в 10-ти регионах страны, включая столицу, Алматы и Шымкент.

Случаи COVID-19 подтверждены во всех регионах Казахстана. В столице зарегистрирован 221 случай, в Алматы - 119, в Кызылординской - 50, в Карагандинской области - 48, в Акмолинской области - 42, в Жамбылской области - 40, в Туркестанской области - 33, в Атырауской - 29, в Северо-Казахстанской области - 25, в Шымкенте - 19, в Актюбинской области - 11, в Алматинской области - 10, в Восточно-Казахстанской области - 6, в Мангистауской области - 5, в Западно-Казахстанской области - 2, в Костанайской и Павлодарской областях - по 1 случаю.