Скончавшаяся от коронавируса в Акмолинской области контактировала с ранее умершим пенсионером

Третья погибшая от коронавирусной инфекции, женщина 1929 года рождения была прикована к кровати и контактировала с ранее умершим от коронавируса мужчиной 1947 года рождения, сообщил в среду в ходе брифинга руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Сулен Ильясов.

«6 апреля скончалась жительница Целиноградского района 1929 года рождения. Женщина входила в число контактных лиц со скончавшимся ранее мужчиной 1947 года рождения. Диагноз: коронавирусная инфекция установлен в результате вскрытия 7 апреля», - сообщил Ильсов.

По словам главы управления здравоохранения, у женщины был ряд таких сопутствующих заболеваний, как энцифалопатия, синдром Паркинсона, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, артериальное давление третьей степени, риск - четвертой степени, артроз коленных суставов, хронический бронхит.

«С 1 марта 2019 года начались возрастные изменения сердца и легких. Из-за постоянного лежачего положения состояние больной ухудшалось. 1 апреля 2020 года очередное ухудшение состояние, одышка, выставлен диагноз ишемическая болезнь сердца, стенокардия и напряжение, артериальной давление третьей степени, риск четвертый, хронический бронхит обострение. Состояние постепенно ухудшалось из-за хронической легочно-сердечной недостаточности, полиорганной патологии. 6 апреля 2020 года наступила биологическая смерть», - добавил Ильясов.

В общей сложности на данный момент в Акмолинской области зарегистрировано 43 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 3 летальных случая. Контактных 216 человек. Все пациенты изолированы и получают лечение в стационарах региона, а также в инфекционном отделении одной из столичных клиник. В стационарах области находятся 372 пациента.