Еще 17 медицинских работников заболели коронавирусом в Алматы

В Алматы еще у 17 медицинских работников подтвердили коронавирусную инфекцию, сообщил руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев. 10 случаев выявлены в Центральной городской клинической больнице, там общее количество инфицированных сотрудников составило 193 человека.

«Общая цифра медицинских работников с Covid-19 составляет 234 человек, из них 193 медсотрудники Центральной городской больницы, 31 - детской городской клинической инфекционной больницы, 2 сотрудника Городской клинической больницы N7, трое из числа службы скорой медицинской помощи, трое из Городской поликлиники №12 и по одному сотруднику из Городских поликлиник №11 и №32», - пояснил он.

Из числа новых выявленных случаев КВИ заразились 10 медицинских работников Центральной городской клинической больницы и 2 пациента стационара с признаками ОРВИ, 1 сотрудник службы скорой медицинской помощи, 2 сотрудника Городской клинической больницы №7, 2 сотрудника Городской поликлиники №12, 2 сотрудника Алматинской многопрофильной клинической больницы и 44 человека из числа контактных, находящихся на изоляции, из них 21 с признаками ОРВИ, пневмонией.

На лечении в в инфекционных стационарах мегаполиса находятся 392 человек, в провизорных госпиталях — 356, из них – 18 детей, на карантинной изоляции - 422, на домашнем карантине - 7992 человека. Состояние у одного из пациентов крайне тяжелое, у четырех - тяжелое, у 92 - средней степени тяжести.