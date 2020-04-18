Коронавирус в Жамбылской области выявлен у гражданина Кыргызстана, военнослужащего и медсестры

Сегодня в Жамбылской области подтверждено еще 5 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает оперативный штаб, среди инфицированных – гражданин Кыргызстана, военнослужащий, медсестра и беременная женщина. Территориально 2 случая выявлены в Кордайском районе, 2 – в городе Тараз и 1 случай – в Жамбылском районе.

Гражданин Кыргызской Республики, проживающий в городе Токмак, ехал в Алматы за грузом. При пересечении государственной границы на пункте перехода «Карасу» у него был взят анализ на ПЦР-исследование, результат положительный. Он был транспортирован в Бишкек специальным транспортом.

Второй случай – жительница Кордайского района 2002 года рождения, находилась в карантинном стационаре Тараза в связи с близким контактом с ранее инфицированным.

«При поступлении в карантинный стационар первичный результат лабораторного обследования на КВИ отрицательный, повторно обследована перед выпиской, результат положительный», - сообщили в оперативном штабе.

Также заболела 50-летняя жительница Тараза, она работает медсестрой. С 13 апреля в связи с повышением температуры тела была на больничном, сдала анализы на КВИ, результат лабораторного обследования положительный.

Еще одна заболевшая в Таразе – 33-летняя беременная женщина. Она выявлена на фильтре при обращении в поликлинику, госпитализирована в провизорный стационар с повышением температуры до 37,5ºС, кашлем и одышкой. ПЦР-исследование дало положительный результат на КВИ.

Пятый заболевший в регионе – житель Жамбылского района 1991 года рождения, военнослужащий. Ранее как потенциальный контакт был на домашнем карантине.

«Все четверо инфицированные граждане Казахстана были госпитализированы в инфекционный корпус областной многопрофильной детской больницы. В ходе эпидемиологического расследования в домашнем очаге и по месту работы установлены 35 контактных лиц», - сообщили в оперштабе.

Всего по состоянию на 18 апреля на территории Жамбылской области зарегистрировано 58 случаев коронавирусной инфекции, показатель на 100 тыс. населения составил 5,0. В Кордайском районе зарегистрировано 32 случая, в Таразе – 9 случаев, в Жамбылском районе – 4 случая, в Байзакском районе – 3 случая, в Меркенском районе – 2 случая, в Мойынкумском районе –1 случай, в Шуском районе – 1 случай. 6 случаев – это пассажиры рейса из Индии.