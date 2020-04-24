Фонд Сорос-Казахстан выделит $500 тыс. на помощь социально уязвимому населению в период пандемии

Попечительский совет Фонда Сорос-Казахстан принял решение о выделении специального резерва в размере $500 тыс. для помощи наиболее уязвимым группам населения в период пандемии COVID-19 в Казахстане, сообщается на сайте фонда.

«Масштаб пандемии обнажил целый ряд социальных и экономических проблем общества. Эпидемия значительно расширяет перечень социально уязвимых групп; иногда ограничительные меры в режиме ЧП приводят к нарушениям прав человека. Создание специального резерва – это наш ответ на ежедневно возникающие вызовы в связи с эпидемией, вклад Фонда в борьбу с распространением вируса и его последствиями для страны», - отмечает председатель правления Фонда Сорос-Казахстан Аида Айдаркулова.

Она проинформировала, что специальный фонд ФСК до конца мая будет принимать внеконкурсные заявки, направленные на защиту наиболее уязвимых групп общества в период пандемии. В частности, принимаются заявки по поддержке прав пожилых людей, людей с инвалидностью, пациентов паллиативных служб, детей с особыми потребностями в обучении, заключенных, мигрантов и т.д.; по противодействию дезинформации; по расширению доступа к онлайн-образованию; по мониторингу расходования средств государственного бюджета на борьбу с пандемией; по защите и продвижению прав и свобод человека в условиях чрезвычайного положения.

В ФСК отмечают, что по всему Казахстану начинают работать проекты, которые уже поддержаны Фондом в рамках COVID-19. Среди них есть проекты по оказанию гуманитарной помощи медицинским работникам, по повышению медиаграмотности населения и борьбе с дезинформацией, по оказанию поддержки детям с особыми потребностями по переходу на дистанционное обучение.

Фонд Сорос-Казахстан (ФСК) является частью Фондов Открытого Общества — сети офисов и фондов, учрежденных филантропом Джорджем Соросом. Всего Фонды Открытого Общества выделили более $130 млн на борьбу с разрушительным действием COVID-19 по всему миру.