В Туркестанской области готовятся к эвакуации других населенных пунктов

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поручил всем акимам населенных пунктов, которые примыкают к зоне подтопления, готовиться к эвакуации населения, если это будет необходимо. Он заявил, что будет сделан облет территории, ситуация находится под контролем.

«За ночь было эвакуировано 5400 человек из четырех населенных пунктов: Женис, Жана Турмыс, Сардоба, Нурлы Жол. Сейчас нами предпринимаются меры для того, чтобы защитить остальные населенные пункты, которые примыкают к зоне подтопления. Мы проведем облет и должны удостовериться в реальности той информации, которую мы получили от соседей. Если эта информация верная, и вода если не поступает, то нет никакой необходимости дальше продолжать эвакуацию», - заявил Шукеев. Видео его заявления опубликовано в Facebook его заместителем Сакеном Калкамановым.

«Если мы увидим, что вода до сих пор поступает, то мы сами организованно вывезем всех людей, поможем вывести скот, и все дома, имущество поставим под охрану. Для этого были мобилизованы близлежащие районы области: Сарыагашский, Келерский, Шардаринский и Жетысайский район. Каждый район вместе со своими службами и силами будет заниматься отдельным населенным пунктом», - заверил глава региона.

Он проинформировал, что всем акимам поручено «составлять списки, провести разъяснительную работу и подготовиться к эвакуации», которая «должна происходить по команде».

Вместе с тем возврат в эвакуированные населенные пункты жителей тоже будет «строго под контролем».

«Нельзя беспорядочно устраивать, везде будут ставиться блокпосты, и мы будем смотреть, куда безопасно возвращаться», - отметил Шукеев.

Он также обратился к населению и призвал его успокоиться.

«Вчера ночью наблюдались некоторые панические настроения населения – они сразу садились в машины и беспорядочно выезжали. Надо это прекратить, я обращаюсь к населению. Все под контролем. Это, понятно, очень сложная ситуация, но мы способны разрешить эту ситуацию», - заверил он.

Прорыв дамбы Сардобинского водохранилища произошел рано утром 1 мая после сильного дождя и штормового ветра. Прорвавшийся поток воды был в канал Абай Акалтынского района и выведен в озеро Арнасай в Джизакской области. Населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям нанесен большой ущерб, затоплены жилые дома и другие объекты. Как сообщает издание «Газета.uz», в результате прорыва дамбы около 70 тыс. человек, проживающих в окрестностях, были эвакуированы на безопасные территории в специально подготовленные учреждения в Сырдарьинской и Джизакской областях, госпитализированы 56 человек. Всего медики осмотрели 17,3 тыс. человек.

На границе Мактааральского района произошел разлив из Центрального голодностепного коллектора из-за большого притока воды в результате прорыва дамбы. Это создало угрозу подтопления населенных пунктов Женис и Жана Турмыс. В этой связи акиматом района был создан оперативный штаб и сегодня ночью было принято решение об объявлении ЧС техногенного характера и эвакуации жителей.