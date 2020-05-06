Узбекистан направил более 100 единиц техники для устранения подтоплений в Туркестанской области

Правительственные делегации Казахстана и Узбекистана в среду провели облет территории двух стран, подтопленной в результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище и договорились о совместной работе над его восстановлением, сообщила пресс-служба премьера Казахстана.

«Правительственными делегациями был совершен совместный облет на вертолете и осмотр подтопленных территорий двух стран, в ходе которого стороны убедились в полной остановке притока воды из дамбы Сардобинского водохранилища», - говорится в сообщении.

В ходе переговоров делегации «обсудили сложившуюся ситуацию и договорились о совместной скоординированной работе по устранению последствий чрезвычайной ситуации», отмечает пресс-служба.

«В настоящее время узбекской стороной, наряду с проведением работ по ликвидации последствий прорыва дамбы на территории Узбекистана, в Туркестанскую область направлены более 100 единиц техники и специалисты для содействия устранению подтопления, в первую очередь, в поселках Фирдоуси и Оргебас», - отмечается в сообщении.

Между правительствами, говорится в нем, «достигнута договоренность об организации взаимосогласованной работы по вопросу восстановления Сардобинского водохранилища».

В результате прорыва дамбы в Узбекистане 1 мая затопленными оказались 5 населенных пунктов Мактааральского района, 14 находились в зоне риска, всего было эвакуировано 31,6 тыс. человек. Часть из них уже вернулись домой.

Замакима региона Сакен Калкаманов накануне сообщил, что всем пострадавшим от наводнения жителям района будет выплачена компенсация, ее размер определит правкомиссия. Кроме этого, по его словам, все 1030 домов, которые оказались в зоне затопления, будут восстановлены либо отстроены заново. Также будут восстановлены 4 школы, 4 фельдшерских амбулаторных пункта, дом культуры и 5 детских адов и 11 коммерческих объектов, жителям возместят погибший скот.