Великобритания намерена признать палестинское государство

Великобритания на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре намерена признать палестинское государство, сообщает Русская служба ВВС . Такое решение будет принято, если Израиль не положит «конец ужасающей ситуации в секторе Газа», заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

По его словам, Израиль должен согласиться на прекращение огня и работать над устойчивым мирным процессом, возродив перспективу «двух государств для двух народов», а также позволить ООН поставлять гуманитарную помощь палестинцам и отказаться от аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан. Если Израиль не выполнит эти условия, то Великобритания признает палестинское государство.

В то же время Стармер поставил условия и для ХАМАС – освободить оставшихся заложников, согласиться на перемирие, сложить оружие. При этом группировка не будет управлять сектором Газа.

Великобритания стремится к тому, чтобы обе страны – Израиль и Палестина – были безопасными, жизнеспособными и суверенными, подчеркнул британский премьер. Также страна хочет изменить нынешнюю ситуацию, добившись и освобождения заложников, и поставок гуманитарной помощи для сектора Газа, поэтому ставит условия, добавил он.

Израиль расценил заявление премьер-министра Великобритании как подрыв усилий по достижению прекращения огня в Газе и созданию условий для освобождения заложников.

Сейчас палестинское государство официально признают 147 из 193 стран-членов ООН, включая Россию, Китай и подавляющее большинство стран Латинской Америки и Африки.

Несколько дней назад президент Франции Эммануэль Макрон также объявил о планах признать палестинское государство в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН.