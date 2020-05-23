При крушении самолета в Пакистане погибли 97 человек

При крушении в пятницу самолета Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines в районе города Карачи на юге Пакистана погибли 97 человек, пишет ТАСС со ссылкой на газету Doon.

Были ли все погибшие пассажирами самолета или среди них есть жители домов, на которые рухнул лайнер, не уточняется. Известно, что пострадали 11 жителей района, где произошло крушение, они находятся в стабильном состоянии. Кроме этого, в катастрофе выжили как минимум двое пассажиров самолета, их состояние также оценивается как стабильное.

По информации представителя авиакомпании, на борту потерпевшего крушение самолета находились 99 человек: 91 пассажир и 8 членов экипажа.

Авиакатастрофа произошла в пятницу. Лайнер Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines совершал внутренний перелет из Лахора в Карачи. Примерно за минуту до планового приземления в аэропорту самолет упал на жилой квартал. Изначально сообщалось, что спасатели нашли 15-20 человек живыми.

На аудиозаписи переговоров пилотов с диспетчерами слышно, как командир экипажа сообщил о технической неполадке и принял решение зайти на второй круг. При заходе на посадку экипаж сообщил диспетчерам об отказе двигателя, после чего передал сигнал бедствия. Также у самолета заклинил механизм шасси.