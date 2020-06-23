Urban Forum Kazakhstan предлагает снизить скорость движения автотранспорта в городах до 30 км/ч, чтобы сократить количество ДТП в период эпидемии, так как «не все горожане могут получить своевременную медицинскую помощь».

«В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией с Covid-19 и для снижения нагрузки на медицинскую инфраструктуру, Urban Forum Kazakhstan предлагает экстренные меры по сокращению количества пострадавших от ДТП и других происшествий на дорогах городов Казахстана. В городах, где уже сейчас загруженность коечного фонда для больных коронавирусом составляет 90% и более, предлагаем ограничить максимальную скорость передвижения автотранспорта до 30 км/час и перенастроить все камеры отслеживания скорости на данный показатель», - предложили в Urban Forum Kazakhstan.

Здесь отметили, что «на сегодняшний день такая мера является жизненно необходимой» в Алматы и столице, «поскольку уже сейчас не все горожане могут получить своевременную медицинскую помощь».

«В Алматы ситуация на дорогах стабильно тяжелая. За первые 5 месяцев 2020 года на дорогах города пострадало более 1100 человек. В 2019 году пострадавшими от ДТП, по данным официальной статистики, стали 5469 человек – это 15 человек в день только по городу Алматы. В ситуации перегруженности службы 103 и экипажей скорой медицинской помощи решение об ограничении скорости позволит высвободить ресурсы на борьбу с Covid-19», - отмечается в сообщении.

По данным Центра развития Алматы, 48,7% всех ДТП являются наездами на пешеходов. И именно скорость является главным катастрофическим фактором этих происшествий, подчеркивают в Urban Forum Kazakhstan и констатируют: при скорости в 30 км/час вероятность смерти в ДТП для пешеходов и велосипедистов составляет всего 10%, а при скорости в 50 км/час – уже 85%.

«В Алматы статистика нарушений, спровоцировавших ДТП, демонстрирует, что причиной 35,6% происшествий является превышение скоростного режима, а в 12,3% случаев причиной ДТП выступает нарушение проезда пешеходных переходов. Эти данные отчетливо показывают, что в Алматы скорость убивает людей беспощадно», - подчеркивается в сообщении.

Ограничение в 30 км/час в Urban Forum Kazakhstan объясняют тем, что в Казахстане действует «нештрафуемый порога нарушения скоростного режима в 10 км/час». То есть водители будут получать штрафы при скорости свыше 40 км/час.

В Urban Forum Kazakhstan также отмечают, что снижение скорости на дорогах повысит привлекательность велосипеда и других видов микромобильного транспорта для перемещения с сохранением социальной дистанции для граждан, не владеющих автотранспортом.

«Вакцины от коронавируса на сегодняшний день не существует, но решения по снижению смертности на дорогах уже есть и используются во многих странах. Мы как общество не должны попустительски относится к человеческим жертвам. Смерти на дорогах не должны считаться ни приемлемыми, ни неизбежными», - указывается в сообщении.