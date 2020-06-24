В Кызылординской области от коронавируса умерли двое пациентов

В Кызылординской области два человека умерли от последствий коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава.

Скончались 60-летняя женщина и 64-летний мужчина, уточнила пресс-служба, не приведя никаких других деталей.

В регионе, который долгое время находился в числе лидеров по количеству зараженных коронавирусом, это первые смертельные случаи, которые официально отнесены к летальных исходам от коронавируса.

На этой неделе Минздрав сообщил о смерти 16 пациентов от последствий коронавируса.

Всего от коронавируса в Казахстане умерло 136 человек. Кроме того, как сообщила 18 июня вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева к этой дате 54 пациента, зараженных коронавирусом, умерли, по заключению врачей, от других болезней. В этих случаях, утверждали врачи, коронавирус являлся сопутствующим заболеванием. Сколько смертей было не включено в официальную статистику с 18 июня - неизвестно.

Таким образом, общее число смертей заболевших коронавирусом составляет, как минимум, 190.