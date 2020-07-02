Правительство определилось с вводимыми с 5 июля карантинными ограничениями

Сегодня на заседании государственной комиссии под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане. С учетом ее осложнения и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля «ограничительных мер на 14 дней», сообщается на сайте премьера.

Так, запрещается деятельность салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, музеев, выставок, форумов, конференций и иных организованных массовых мероприятий, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), религиозных объектов, развлекательных центров в ТРЦ, развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, боулинг центры), кинотеатров, детских оздоровительных лагерей, фудкортов, банкетных залов.

Работать будут медицинские центры (по записи), аптеки, продовольственные магазины, открытые рынки, летние площадки объектов общественного питания, строительные, промышленные предприятия с непрерывным производственным циклом, не будут прекращаться строительные работы на открытом воздухе, сельскохозяйственные работы. Также продолжат деятельность объекты рыбного хозяйства и животноводства, автомойки, ремонт автомобилей и бытовой техники, ЦОНы, банки второго уровня (но с ограничением по времени).

Сохраняется дистанционная форма работы для не менее 80% сотрудников госорганов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций.

Что касается транспорта, то решено сохранить международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран, авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение (с ограничениями), приостановить пассажирское автобусное автосообщение между регионами, а время работы общественного транспорта ограничить.

Также остаются под запретом проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.

Казахстанцам разрешены индивидуальные тренировки на открытом воздухе, а перемещение по улицам, паркам, скверам ограничено – не более 3-х человек. Также ограничено перемещение лиц старше 65 лет.

Глава правительства отметил, что в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране, указанные ограничительные меры могут быть продлены на 2 недели либо ужесточены.