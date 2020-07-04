Ряд поездов перестанут курсировать в Казахстане на период карантина

С 5 июля в Казахстане перестанут курсировать один поезд и электрички по 22 направлениям, сообщил в субботу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций и.о. генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Асылхан Калдыкозов.

«С 5 июля по согласованию с министерством индустрии и инфраструктурного развития временно приостанавливаются поезда: Алматы – Сарыагаш, сокращается периодическое курсирование четырех социально значимых поездов: Нур-Султан – Алматы, Алматы – Павлодар, Нур-Султан – Оскемен, Нур-Султан – Достык. Также в соответствии с постановлением главного госсан врача от 3 июля временно приостанавливается движение пригородных поездов по 22 маршрутам», - сообщил Калдыкозов.

Кроме того, на восьми маршрутах и в шести поездах «Тальго» будут убраны или закрыты общие вагоны.

«Пассажиры, ранее оформившие билеты на указанные поезда, могут оформить возврат и получить денежные средства в полном объеме без удержания, а также приобрести билеты на другие альтернативные поезда. Билетные кассы будут работать в штатном режиме. По всем вопросам можно обратиться в справочную службу на железнодорожном транспорте «105», - проинформировал и.о. гендиректора компании.