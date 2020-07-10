Требования Минздрава необходимо выполнять в первую очередь
Правительство и акимы на время пандемии будут подотчетны Минздраву
фото СЦК

Тамара Вааль, Vласть

На время пандемии коронавируса требования министерства здравоохранения должны стать первоочередной задачей для всех госорганов, а правительство и акимы должны быть подотчетны Алексею Цою, заявил в пятницу в ходе расширенного совещания правительства президент Касым-Жомарт Токаев.

«Так как это чрезвычайная ситуация, мы должны оперативно принимать все решения, касающиеся пандемии», - заявил Токаев, подчеркнув, что рекомендации и требования министра здравоохранения «должны стать первоочередной задачей для других членов правительства и акимов».

«Одним словом, считайте, что во время пандемии министр здравоохранения обладает особым статусом и компетенцией», - сказал глава государства.

В этой связи он поручил правительству и акиматам «обеспечить предоставление ежедневного отчета и информации по борьбе с пандемией министерству».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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