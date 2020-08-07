Суд в Минске в пятницу дал по десять суток ареста диджеям Кириллу Галанову и Владиславу Соколовскому - их обвинили в нарушении общественного порядка и сопротивлении сотрудникам полиции, передает Еврорадио . Накануне в Киевском сквере на провластном мероприятии они включили песню "Перемен" Виктора Цоя, ставшую символом протестов в Беларуси.

Накануне в Минске должен был пройти крупнейший митинг сторонников Светланы Тихановской, однако власти города заявили, что все площадки заняты.

Так, в Киевском сквере организовали Калейдоскоп творчества - День открытых дверей учреждений дополнительного образования. Штаб Тихановской призвал своих сторонников прийти на это мероприятие и в итоге на дне открытых дверей оказались тысячи сторонников оппозиции.

Диджеи Галанов и Соколовский в тот момент, когда в сквере уже было несколько тысяч человек, прервали музыкальную программу и включили "Перемен" Цоя, подняв вверх руки с белыми лентами, символизирующими протест.