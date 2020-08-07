Их обвинили в нарушении общественного порядка
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Диджеи, включившие
Фото Радио Свобода

Суд в Минске в пятницу дал по десять суток ареста диджеям Кириллу Галанову и Владиславу Соколовскому - их обвинили в нарушении общественного порядка и сопротивлении сотрудникам полиции, передает Еврорадио. Накануне в Киевском сквере на провластном мероприятии они включили песню "Перемен" Виктора Цоя, ставшую символом протестов в Беларуси.

Накануне в Минске должен был пройти крупнейший митинг сторонников Светланы Тихановской, однако власти города заявили, что все площадки заняты.

Так, в Киевском сквере организовали Калейдоскоп творчества - День открытых дверей учреждений дополнительного образования. Штаб Тихановской призвал своих сторонников прийти на это мероприятие и в итоге на дне открытых дверей оказались тысячи сторонников оппозиции.

Диджеи Галанов и Соколовский в тот момент, когда в сквере уже было несколько тысяч человек, прервали музыкальную программу и включили "Перемен" Цоя, подняв вверх руки с белыми лентами, символизирующими протест.

После мероприятия диджеи были задержаны, а в пятницу их обвинили в нарушении общественного порядка и сопротивлении при задержании. Галанов вину не признал и назвал протоколы, составленные на них ложью.

"Находился там, мы ставили звук. Там собирались сорвать митинг Тихановской. Поскольку мы там должны от Дворца детей и молодёжи ставить звук, я понимал, что срывать будут, по сути, моими руками. Максимально неприятно и унизительно. Я заранее пытался договориться с руководством, чтобы я не работал в эти дни или даже уволиться", - сказал Галанов в суде.

Выборы в Беларуси пройдут 9 августа.

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