Суд в Минске в пятницу дал по десять суток ареста диджеям Кириллу Галанову и Владиславу Соколовскому - их обвинили в нарушении общественного порядка и сопротивлении сотрудникам полиции, передает Еврорадио. Накануне в Киевском сквере на провластном мероприятии они включили песню "Перемен" Виктора Цоя, ставшую символом протестов в Беларуси.
Накануне в Минске должен был пройти крупнейший митинг сторонников Светланы Тихановской, однако власти города заявили, что все площадки заняты.
Так, в Киевском сквере организовали Калейдоскоп творчества - День открытых дверей учреждений дополнительного образования. Штаб Тихановской призвал своих сторонников прийти на это мероприятие и в итоге на дне открытых дверей оказались тысячи сторонников оппозиции.
Диджеи Галанов и Соколовский в тот момент, когда в сквере уже было несколько тысяч человек, прервали музыкальную программу и включили "Перемен" Цоя, подняв вверх руки с белыми лентами, символизирующими протест.
После мероприятия диджеи были задержаны, а в пятницу их обвинили в нарушении общественного порядка и сопротивлении при задержании. Галанов вину не признал и назвал протоколы, составленные на них ложью.
"Находился там, мы ставили звук. Там собирались сорвать митинг Тихановской. Поскольку мы там должны от Дворца детей и молодёжи ставить звук, я понимал, что срывать будут, по сути, моими руками. Максимально неприятно и унизительно. Я заранее пытался договориться с руководством, чтобы я не работал в эти дни или даже уволиться", - сказал Галанов в суде.