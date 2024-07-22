106 дней американской драмы

Выборная турбулентность

Харрис подтвердила, что будет бороться за пост президента в течение часа после того, как ее кандидатуру поддержал Байден. Она заявила, что готова “побороться за номинацию и победить”.

До выборов президента остается всего чуть больше трех месяцев и демократам необходимо торопиться. Если они не консолидируются вокруг Харрис сейчас, а пойдут на открытое голосование на формальном съезде партии 19 августа, то еще на месяц окажутся в состоянии неопределенности.

Это состояние нетипично для американских выборов. Подготовка к ним обычно начинается фактически на следующий день после голосования. Их наиболее активная фаза занимает почти год до голосования в ноябре и все это время американское общество видит бесчисленную рекламу и дискуссии вокруг кандидатов.

В этот раз все иначе, потому что Джо Байдену так и не удалось заставить окружение и американское общество поверить, что он готов проработать президентом еще четыре года. Сомнения в этом были давно, но прошедшие в июне первые публичные дебаты с Дональдом Трампом превратились для кандидата от демократов в катастрофу. Он не просто провалил дебаты, он продемонстрировал и своей партии, и Америке, что точно не победит Трампа в ноябре.

Давление на Байдена усиливалось день за днем после дебатов, а затем - после покушения на Трампа - и к концу прошлой недели, когда президент ушел на самоизоляцию из-за ковида, стало ясно, что демократы не отступят. Президента стали призывать выйти из гонки и его давние соратники, и доноры, и лидеры партии.

В окружении Байдена объясняли, что президент до последнего был уверен, что именно он - тот кандидат, которому удастся победить Трампа. Но убедить в этом других президенту не удалось.