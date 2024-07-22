106 дней американской драмы

Выборы в США в минувшее воскресенье стали еще менее предсказуемыми. Действующий президент Джо Байден поддался давлению и вышел из президентской гонки, поддержав кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Ей будет непросто бороться с харизматичным бывшим президентом Дональдом Трампом, но ей, вероятно, удастся снова мобилизовать американский электорат, который любит творить историю на выборах и может снова сделать это в ноябре.
Выборная турбулентность
Харрис подтвердила, что будет бороться за пост президента в течение часа после того, как ее кандидатуру поддержал Байден. Она заявила, что готова “побороться за номинацию и победить”.
До выборов президента остается всего чуть больше трех месяцев и демократам необходимо торопиться. Если они не консолидируются вокруг Харрис сейчас, а пойдут на открытое голосование на формальном съезде партии 19 августа, то еще на месяц окажутся в состоянии неопределенности.
Это состояние нетипично для американских выборов. Подготовка к ним обычно начинается фактически на следующий день после голосования. Их наиболее активная фаза занимает почти год до голосования в ноябре и все это время американское общество видит бесчисленную рекламу и дискуссии вокруг кандидатов.
В этот раз все иначе, потому что Джо Байдену так и не удалось заставить окружение и американское общество поверить, что он готов проработать президентом еще четыре года. Сомнения в этом были давно, но прошедшие в июне первые публичные дебаты с Дональдом Трампом превратились для кандидата от демократов в катастрофу. Он не просто провалил дебаты, он продемонстрировал и своей партии, и Америке, что точно не победит Трампа в ноябре.
Давление на Байдена усиливалось день за днем после дебатов, а затем - после покушения на Трампа - и к концу прошлой недели, когда президент ушел на самоизоляцию из-за ковида, стало ясно, что демократы не отступят. Президента стали призывать выйти из гонки и его давние соратники, и доноры, и лидеры партии.
В окружении Байдена объясняли, что президент до последнего был уверен, что именно он - тот кандидат, которому удастся победить Трампа. Но убедить в этом других президенту не удалось.
Харрис, чью кандидатуру немедленно после выхода из гонки поддержал Байден, начала действовать стремительно. Ее штаб, который до этого был штабом Байдена, не только официально сменил имя, но и сделали сотни звонков - донорам, законодателям, губернаторам, чтобы убедить их публично поддержать вице-президента. За несколько часов демократам удалось собрать почти $50 млн пожертвований - четкий сигнал об энтузиазме среди партийцев по поводу нового кандидата.
Снова сотворить историю
Камала Харрис может стать первой женщиной-президентом и первой главой США с корнями из Южной Азии. Мать Харрис - индианка, отец с Ямайки. Она уже сотворила историю, став первой женщиной на посту вице-президента.
В 2016 году Хиллари Клинтон готовилась “разрушить стеклянный потолок”, но проиграла выборы Трампу. Харрис может предпринять новую попытку.
Чтобы стать официальным кандидатом от Демократической партии ей предстоит заручиться поддержкой делегатов съезда, которые должны были проголосовать за выигравшего праймериз Джо Байдена. Делегаты не обязаны голосовать за определенного кандидата, но обычно поддерживают того, кто победил в их штате.
Прошлой ночью Харрис уже получила голоса делегатов от трех штатов - Южной и Северной Каролины, а также Теннесси. В нескольких штатах голосование пройдет в понедельник, а в среду соберется комитет Демпартии, чтобы решить как будет оформлена номинация.
Среди демократов еще идут дебаты о том, должно ли в партии быть “открытое голосование”. Это означает, что Харрис могут противостоять другие внутрипартийные кандидаты, например, популярные губернаторы или сенаторы. Ни один из них пока не заявил о готовности побороться за номинацию от партии, напротив, один за другим они поддерживают кандидатуру Харрис.
Консолидация вокруг вице-президента - похоже, именно то, что сейчас старается продемонстрировать американским избирателям ее штаб. Выбор вполне понятный по многим причинам.
Харрис уже выдвигалась в президенты в 2019 году и фактически провалила свою кампанию. Байден, выбрав ее вице-президентом, во многом помог ей продолжить политическую карьеру.
Вице-президент уступает Трампу в харизматичности и популярности. Ее рейтинги одобрения остаются крайне низкими, а все годы работы с Байденом она оставалась фактически в тени - участь, которая ждет большинство вице-президентов в США.
Плюсы Харрис также очевидны - она почти на 20 лет моложе Трампа и ее штаб точно будет использовать аргумент о возрасте против него. Харрис - бывший прокурор, Трамп был осужден прошлой весной.
Харрис занимает умеренные позиции по многим вопросам и сможет найти поддержку у разных полюсов Демократической партии, у независимых избирателей, а также у части республиканцев, которые не готовы голосовать за Трампа и давать ему шанс на новый срок. Она может рассчитывать и на голоса многочисленных меньшинств, в том числе темнокожих американцев.
Способна ли Харрис победить?
Как и на предыдущих выборах, исход голосования решится в колеблющихся штатах - тех, где ни один кандидат не имеет уверенной поддержки. На нынешних выборах таких штатов может быть чуть больше, чем на предыдущих - Мичиган, Висконсин, Миннесота, Пенсильвания, Нью Гэмпшир, Вирджиния, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада.
Пока опросные компании опубликовали всего несколько опросов, в которых избирателям предлагалось выбрать между Трампом и Харрис. И бывший президент выглядит гораздо увереннее почти во всех.
Однако считать выборы предрешенными нельзя. Харрис только предстоит начать собственную кампанию, до этого она в ней участвовала как действующий и будущий номер два.
Выросший поток пожертвований будет направлен на рекламу и многочисленные встречи с избирателями - по всей стране, но прежде всего в колеблющихся штатах. Харрис также нужна будет помощь всех, кто способен мобилизовать электорат демократов - политиков и знаменитостей.
Штаб Трампа накануне уже запустил рекламные ролики, атакующие Харрис. Их основной посыл - она несет ответственность за неудачи последних лет, как их видят республиканцы, как и действующий президент. Кандидатам также могут предстоять новые дебаты и Харрис вряд ли проиграет их с таким же разгромом, как Байден в июне.
Демократы, несмотря на короткий срок президентской кампании Харрис и всю турбулентность последних недель, еще могут успеть убедить избирателей, что Камала Харрис - лучший выбор для Америки.
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