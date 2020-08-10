В городах Беларуси протестующие выходят на площади, идут задержания

В Минске и других городах Беларуси собираются группы протестующих, требующие честного подсчета голосов на прошедших выборах.

В столице Беларуси на проспекте Победителей находится несколько сотен человек, произошло несколько стычек с ОМОНом. Силовики также пытаются разогнать собравшихся у Стелы победителей, которая расположена также на этом проспекте, передает Радио Свобода.

Задержания происходили и в других районах Минска.

Издание Tut.by сообщает также о задержаниях в Могилеве, Гродно, Гомеле, Витебске и других городах страны. В Бресте в центре города произошло столкновение протестующих с ОМОНом, сообщается, что против собравшихся был применен слезоточивый газ, передает Еврорадио.

В Беларуси в эти часы перебои с интернетом и телефонной связью, недоступны многие местные ресурсы.

Президентские выборы в Беларуси завершились два часа назад. Официальный экзитпол, проведенный прогосударственными структурами, отдает победу Александру Лукашенко, набирающему около 80% голосов.