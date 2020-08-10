В городах Беларуси протестующие выходят на площади, идут задержания

В Минске и Бресте произошли столкновения с ОМОНом
В Минске и других городах Беларуси собираются группы протестующих, требующие честного подсчета голосов на прошедших выборах.
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