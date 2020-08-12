Казахстан не будет закупать российскую вакцину от коронавируса до завершения ее испытаний

Казахстан не будет закупать вакцины от коронавируса, пока они не пройдут все стадии испытаний, заявил Sputnik Казахстан официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов. Это касается и российской вакцины, о регистрации которой стало известно накануне.

«На данный момент Казахстан не подписал ни одного контракта по приобретению вакцин, поскольку вакцина не прошла четвертую, финальную, стадию разработки вакцин», - сказал Коджахметов.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 «Спутник V». Несмотря на то, что Минздрав РФ еще не провел третью фазу испытаний, регистрация дает возможность уже прививать людей. Первыми в России вакцину получат медработники – их провакцинируют в сентябре. А в широкий доступ вакцина поступит 1 января 2021 года.

Официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана также прокомментировал присоединение Казахстана к Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI). В случае заключения соглашения с GAVI страны-участницы принимают обязательство оплатить первоначальный взнос (15%) до 31 августа 2020 года и по мере поступления вакцины оплатить полную стоимость вакцин для 20% населения. Но, как сообщил Коджахметов, Казахстан подписал соглашение, «но сам контракт еще не подписан».

«Поэтому оплаты не было, это лишь соглашение», - уточнил он.