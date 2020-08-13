29 человек скончались за сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии

За минувшие сутки в Казахстане пневмония с признаками коронавирусной инфекции диагностирована у 972 человек, скончались 7, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа зарегистрировано 15 732 случая коронавирусной пневмонии и 188 летальных случаев от нее. Данных в разрезе регионов по пневмонии по-прежнему нет, а Минздрав продолжает обещать, что «информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе брифингов официального представителя Минздрава».

От коронавируса за сутки скончались 22 человека. Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 23 281 человек, в стационарах находится 4 151 пациент, на амбулаторном лечении – 19 130. По данным ведомства, состояние 423 человек оценивается как тяжелое, 106 – как крайне тяжелое, 99 находятся на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло 117 104.