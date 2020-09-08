Мария Колесникова и еще двое членов координационного совета оппозиции покинули Беларусь, заявили в погранкомитете

«8 сентября в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка» и убыли в сторону Украины», - заявил Бычковский.

Между тем телеканал «Беларусь 1» в своем Telegram-канале сообщил, что Антон Родненков и Иван Кравцов «этой ночью сбежали за границу» и «находятся на территории Украины». Мария Колесникова, по сообщению телеканала, «пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе». Однако в Госпогранкомитете утверждают, что пограничный контроль прошли все трое.

Напомним, накануне утром неизвестные люди в гражданской одежде и в масках в центре Минска похитили Марию Колесникову. Ее посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Спустя час после этого перестал выходить на связь пресс-секретарь координационного совета Антон Родненков, также не было связи с членом КС Иваном Кравцовым. TUT.BY пишет, что позже стало известно о проведенном в квартире Кравцова обыске сотрудниками ДФР КГК.

Вечером в понедельник родные Марии Колесниковой подали заявление в милицию о ее пропаже, заявление приняли.