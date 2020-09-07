Также неизвестно местонахождение пресс-секретаря координационного совета Антона Родненкова
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В Минске похитили члена координационного совета Марию Колесникову
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Утром в понедельник, 7 сентября, в центре Минска неизвестные похитили члена координационного совета Марию Колесникову, сообщает TUT.BY.

По словам очевидцев, около 10 утра люди в гражданской одежде и масках насильно посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» возле Национального художественного музея и увезли в неизвестном направлении. Телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.

Спустя час после этого перестал выходить на связь пресс-секретарь координационного совета Антон Родненков. Он выяснял, где находится Мария, которая, по его словам, одна была в центре города по делам. В 11 часов телефон Родненкова стал недоступен.

«Где находятся Мария и Антон, я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем совета Иваном Кравцовым», - сказал TUT.BY член координационного совета Максим Знак.

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