Остановка внутри области пассажирских составов будет запрещена
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Железнодорожные перевозки из Костаная в Караганду и Алматы сократят
фото Данияра Мусирова

Председатель межведомственной комиссии по вопросам нераспространения COVID-19, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов с рабочим визитом посетил Костанайскую область, провел совещание по эпидемиологической ситуации в регионе и дал ряд поручений.

Тугжанов отметил, что с начала ноября в регионе зафиксирован значительный рост заболеваемости COVID-19. Особое внимание было уделено необходимости стабилизации эпидемиологической ситуации в городе Костанай, Житикаринском, Карабалыкском районах области. Вице-премьер указал на слабую работу местных госорганов, акиматов ряда городов и районов области по стабилизации эпидситуации, поручил усилить контроль за соблюдением рекомендаций Минздрава.

C учетом отсутствия ПЦР-тестирования в некоторых городах и районах области Тугжанов поручил в оперативном порядке решить вопросы доступности услуги населению области.

Вместе с тем межведомственной комиссией поручено акимату области сократить железнодорожные перевозки по направлениям Костанай – Караганда и Костанай – Алматы с 7 до 3 раз в неделю, а также запретить остановку внутри области пассажирских железнодорожных составов (за исключением мест, определяемых акиматом области).

Также руководству региона поручено усилить деятельность мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима.

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